Cabandié: “Marcos, se nota mucho, están espiando”

Durante el informe del jefe de Gabinete Marcos Peña en la Cámara de Diputados, Juan Cabandié advirtió sobre el manejo de datos personales y extendió su preocupación a un uso electoralista del tema. “Estoy cansado de que Larreta me mande textos con información de que va a estar en tal o cual esquina”, se quejó, para alertar luego sobre una licitación para hacer un seguimiento en la red social Twitter.



“Marcos, se nota mucho: están espiando”, le espetó el diputado que es candidato en estas elecciones para su reelección, y concluyó preguntádole a Peña si estaba de acuerdo con esa utilización del Big Data.



A lo hora de responder, Peña rechazó “absolutamente” las acusaciones de espionaje y le dijo a Cabandié que “si tiene alguna denuncia al respecto, le pido, porque es muy grave lo que ha planteado aunque no nunca lo ha podido demostrar, que haga la denuncia que le parezca”.



“Respecto a que si Larreta le manda muchos mails, no es un delito mandar mails ni comunicarse con la gente”, continuó y lo chicaneó: “Si lo sigue invitando a las charlas, evidentemente no está buscando votantes posibles”.

Por último, aseguró que “todo lo que se hace en materia de datos personales en la Ciudad de Buenos Aires y en la Nación es absolutamente transparente”.





También hubo cruce 'chicanero' con el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria Héctor Recalde, quien le había cuestionado la marcha de la economía. Peña respondió, con ironía, que "el pueblo tiene muy claro qué se va a votar el 22 de octubre, tiene claro los valores, las ideas y la conducta de cada fuerza política".