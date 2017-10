El 1er. debate presidencial cumple 2 años

El suceso del 04/10/2015 fue organizado por "Argentina Debate" y conducido por 3 periodistas: Marcelo Bonelli, Rodolfo Barilli y Luis Novaresio. Se presentaron sólo 5 de los 6s candidatos a la Presidencia. El único en no presentarse al debate fue Daniel Scioli, quien creyó que justificar su ausencia conque "todos los días debato" iba a recibir el buen visto, sin embargo èl fue duramente criticado, al punto que tuvo que presentarse al debate con Mauricio Macri en ocasión del balotaje.

El evento fue televisado por distintos canales entre los que no se encontró la TV Pública. Quienes transmitieron el debate fueron: América, Canal 26, Canal 9, Televida, Acequia TV, Canal 13 de San Luis, y además existió la posibilidad de verlo por streaming a través de la señal de YouTube de Argentina Debate.

Se plantearon 6 temas, uno por cada candidato y una respuesta de cada uno. El debate consistía en mencionar el tema y que cada uno pudiera desarrolar brevemente el tema. El análisis debía incluír un punto de vista, una reflexión y un plan a llevar a cabo en caso de ser electo con respecto al tema mencionado.

Las secciones fueron:

1. Desarrollo Económico y Humano

2. Educación e infancia

3. Seguridad y Derechos Humanos

4. Fortalecimiento democrático

5. Sección multitemática (finalmente no ocurrió)

6. Cierre

El orden y exposición de los candidatos fue por sorteo y cada uno contó con dos minutos por tema para exponer individualmente, sin ser interrumpidos por los moderadores ni por los otros candidatos. Sin embargo no terminaba ahí, claro que una clara táctica de las elecciones es buscar el detalle del error y exponerlo, cada candidato buscaba poner en jaque al otro, por lo que luego de desarrollar cada tema, cada uno contaba con un minuto para responder 1 ó 2 preguntas de sus adversarios.

Primer debate de la historia de postulantes a presidentes en Argentina



Luego del debate, la gente fue definiendo sus posturas y las encuestas seguían arrojando datos que daban la sensación a los candidatos de que podían relajarse. Fue el caso de Daniel Scioli. Confiado en las encuestas que lo situaban primero, antes y después del debate, el 25/10 los votos fueron la única realidad.

Pese a que programas como C5N especularon con "victoria aplastante" o "amplia diferencia" terminó diluyéndose Scioli - Zannini no lograron conseguir más del 45 % de los votos positivos, o más del 40 % con una diferencia de al menos 10 puntos. Oficialismo (37,08 %) y Oposición (34,15 %). Balotaje.

Así las elecciones de 2015 batieron otro récord: 1er. debate presidencial de la historia, y luego 1er. balotaje de la historia, ya que en 2003 Carlos Menem se había bajado antes del ballotaje con Néstor Kirchner.

Sergio Massa tenía una posición importante que no pudo aprovechar totalmente: no sería Presidente pero podía convertirse en gran elector. Sin embargo, en el debate no hizo gestos visibles y luego del comicio fueron por sus votos sin negociar con él.

Deberá recordarse que en el 2do. debate, agendado para el 15/11/2015, en medio de una breve campana del 1 al 15 de aquél mes, Scioli tuvo que participar.

A diferencia del primero, el debate realizado para la segunda vuelta electoral tuvo mucha mayor repercusión mediática. Fue transmitido por más canales como Televisión Pública Argentina, Telefe, eltrece y otros seis de cable, además de los que ya habían transmitido la primera vuelta (América, Canal 9 y Canal 26), logrando un promedio total de 54.8 puntos de rating, superando ampliamente al rating que obtuvo la final del mundial de fútbol Brasil 2014 entre Argentina y Alemania.

El 2do. debate fue mucho más personal que el primero, ambos candidatos, con una pobre capacidad de oratoria, jugaron a desacreditar al otro.

Sin embargo también se arrojaron frases armadas al aire que luego hasta el día de hoy siguen siendo usadas en su contra, como una inolvidable del opositor: "No vamos a hacer ajustes, creemos en la expansión de la economía y el empleo”.

Terminados los 70 minutos del debate, Massa dijo: “La gente dijo que no quiere la continuidad”, apoyando indirectamente al candidato de Cambiemos, a quien elegía la mayoría de su electorado.

Pero Macri tampoco hizo la gran elección que esperaba, aunque fue lo suficiente para ganar: el 51.34% sobre el 48.66% de Scioli, sobre un 80.93% total de la población votante.