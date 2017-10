Otro round entre Peña y Cabandié (¿KO para el kirchnerista?)

Siguen los picantes cruces en la Cámara de Diputados entre el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el diputado kirchnerista Juan Cabandié.



En la sesión informativa de este miércoles (04/10) en el Congreso, Peña dijo estar “orgulloso” de la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, y remarcó además que el gobierno de Mauricio Macri está “encarando reformas” que la gestión anterior “no se animó a encarar”.



“Estoy orgulloso de nuestra ministra de Seguridad por el trabajo y el liderazgo que ha tenido en el combate al narcotráfico”, enfatizó Peña, aunque evitó responder a una pregunta de Juan Cabandié (FpV-PJ) sobre supuestas incursiones de las fuerzas de seguridad en escuelas de todo el país.



El ministro coordinador insistió en manifestar su “orgullo” por que “las fuerzas de seguridad estén liderando el combate al narcotráfico que ustedes (por el kirchnerismo) no realizaron”, y mencionó en ese sentido “el aumento significativo en incautaciones” de droga durante el gobierno de Cambiemos.



Aplaudido por sus colegaas, Peña recalcó que se trata de “muchos hombres que se juegan la vida por la democracia, la Constitución y las leyes”.



Sin embargo, aclaró: “Si un agente de seguridad hace algo mal, nosotros no lo cubriremos, sino que seremos los primeros en denunciarlos e investigarlos, como ha hecho con enorme coraje la gobernadora Vidal, encarando reformas que su gobierno no se animó a encarar”.



El jefe de Gabinete mencionó en ese sentido las medidas sobre el servicio penitenciario, y agregó: “Encaramos la discusión del saneamiento de la (Policía) Bonaerense, que su gobierno no se animó a encarar”.



Peña respondió así a una pregunta de Cabandié sobre si sentía orgullo “del accionar de las fuerzas de seguridad, que está siendo algo constante y permanente”, por irrupciones en la Universidad Nacional de Rosario, la Escuela Nro. 6 de Moreno, la Facultad de Ciencias Agrarias de Jujuy y el Colegio Mariano Acosta de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras instituciones.

Más temprano, casi al inicio de la sesión, Cabandié y Peña habían tenido otro cruce chicanero.

El diputado del FpV advirtió sobre el manejo de datos personales y extendió su preocupación a un uso electoralista del tema. “Estoy cansado de que Larreta me mande textos con información de que va a estar en tal o cual esquina”, se quejó, para alertar luego sobre una licitación para hacer un seguimiento en la red social Twitter.



“Marcos, se nota mucho: están espiando”, le espetó el diputado.



A lo hora de responder, Peña rechazó “absolutamente” las acusaciones de espionaje y le dijo a Cabandié que “si tiene alguna denuncia al respecto, le pido, porque es muy grave lo que ha planteado aunque no nunca lo ha podido demostrar, que haga la denuncia que le parezca”.



“Respecto a que si Larreta le manda muchos mails, no es un delito mandar mails ni comunicarse con la gente”, continuó y lo chicaneó: “Si lo sigue invitando a las charlas, evidentemente no está buscando votantes posibles”.