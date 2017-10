Llega el FIBA con lo mejor en artes escénicas

El 11 Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) es organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad. El evento durará un total de 17 días en los que el público tendrá la oportunidad de acercarse a lo mejor de la escena teatral contemporánea a través de 65 espectáculos que se presentarán en 38 sedes ubicadas en diversos barrios de la ciudad.

La edición de este año cuenta con una programación que es reflejo de las nuevas tendencias de la escena contemporánea en el mundo y que se expresa a través de diversos formatos teatrales: salas, espacios específicos, recorridos urbanos, instalaciones, proyectos de cruce, obras duracionales y otras formas de expresión.

Por otra parte, además de las producciones nacionales e internacionales que ofrecerán multiplicidad de estéticas y géneros, entre otras actividades se realizarán montajes al aire libre, talleres, mesas redondas, presentación de libros, muestras de cine y de artes plásticas.

Algunas de las opciones más esperadas son las obras "2666" (que fue elegida como la novela más influyente en el ámbito de la lengua española), la obra de la compañía francesa Si vous pouviez lécher mon coeur, con una duración de 12 horas; Nathan!?, del director alemán Nicolas Stemann; Five easy pieces, del artista suizo Milo Rau; el espectáculo de danza de la compañía Ultima Vez, In Spite of Wishing and Wanting; y Remote Buenos Aires, del grupo alemán Rimini Protokoll, un recorrido de aproximadamente 3 km por la ciudad.

Además, un total de 7 producciones de distintas regiones del país se presentarán en diversas secciones. Se contará con la visita de compañías del NOA, Cuyo, Patagonia y Centro, además de la presencia de la Comedia Provincial de Córdoba.

La particularidad que tiene esta esta edición de FIBA es que los barrios de la ciudad se verán invadidos por un ciclo que sale a la calle en busca de público y artistas. La programación llegará al Barrio 31 de Retiro, al Barrio Ramón Carrillo, al Barrio Fátima de Villa Soldati y al Barrio Villa 20 de Villa Lugano, tanto con producciones nacionales como internacionales. La obra La velocidad de la luz, del director Marco Canale, se presentará en el Barrio 31 y la propuesta coreográfica La Partida, de la española Vero Cendoya, estará en los barrios Ramón Carrillo y Villa 20.

Las entradas y los abonos se pueden adquirir a través de la web de festivales del gobierno de la ciudad o personalmente en el Teatro San Martín, en Av. Corrientes entre Montevideo y Paraná, de lunes a domingos de 10 a 20. Los precios de las entradas pueden variar entre $90 a $220, aunque hay abonos con diversas combinaciones y ciertos espectáculos y actividades gratuitas.