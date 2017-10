Crespo contra la Bombonera: “Está mal hecha y tiene mal olor”

El ex delantero e ídolo de River, Hernán Jorge ‘Valdanito’ Crespo criticó duramente este miércoles (04/10) el cambio de escenario del partido que la Selección Argentina animará frente a Perú por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. Tras los malos resultados que cosechó el elenco abiceleste en el estadio Monumental desde el inicio de la presente eliminatoria, el empate ante Venezuela fue el factor detonante para el cambio de escenario debido a que los hinchas y los jugadores calificaron de “maldita” a la cancha de River. En un reportaje que concedió a la señal de cable Fox Sports, Crespo disparó que “es preocupante el hecho de pensar que cambiar de estadio y llevarlo del Monumental a La Bombonera te pueda generar un plus deportivo superior. Me parece una locura” y lanzó que “la Bombonera no se mueve porque la gente grita, se mueve porque está mal hecha”. Hace algún tiempo, Crespo había declarado que la cancha de Boca temblaba, aunque quiso aclarar porqué lo dijo. “Realmente tiembla, pero yo jugué a los 18 años, ganamos 2 a 0, hice un gol y le di una asistencia a Ortega. Si pasó, pero no modificó mi manera de actuar y mi capacidad a la hora de jugar”, exclamó. Por otra parte, se habló sobre la construcción del estadio que podría llegar a ser remodelado en el futuro: “Se ve que la estructura de la Bombonera se mueve y lo manejamos con el folclore del fútbol. Estamos esperando que la tribuna se caiga y haya muertos para pedir que haya un comité de seguridad, cerrarla y modificar la estructura por la seguridad de todos”.

