La candidata renegada del PRO atacó y posteó en su Instagram

Envuelta en un escándalo político que ha sido el tema de la semana y muestra una fisura en las filas del PRO, la candidata a diputada por la lista Vamos Juntos (alianza de Cambiemos), posteó una imagen muy sugestiva en su red social Instagram en donde expresó: “Lo más importante que aprendí en mi vida es a ser fuerte aunque la vida te dé un revés…” escribió la política.

El texto, que acompaño con una linda fotografía en la que se le ve muy sonriente y digna de una publicidad de pasta de dientes, fue compartido a través de su cuenta: @joannapicetti y detalla: “tener confianza en vos mismo, saber quién sos y dónde vas te calma cuando hay una tormenta!” y sigue, “Nunca traicionar tus principios y valores, seguir siempre tu corazón y tu intuición”, finaliza en la publicación.

Por supuesto, sus seguidores no dudaron en responderle y recibió mensajes a favor y en contra, por ejemplo, un usuario a través de su cuenta @dinamiel le respondió: “RENUNCIA!!! QUEREMOS UNA LISTA LIMPIA DE HIPOCRESÍA”, mientras que otra seguidora le contestó: @silbibu “SEGUI persiguiendo tus sueños con la frente bien alta” y el emoticón de un corazón rojo.

Pero, ¿por qué el Presidente y Carrió quieren que Picetti renuncie?, y aunque al principio solo se supo que la candidata estaba complicada con la justicia, ahora se conoció que la mujer tiene una denuncia realizada por su ex marido David Bibulich, en la que la acusa de tener conductas inapropiadas en contra de sus tres hijos, por lo que tendría un expediente abierto por maltrato.

Esta noticia alarmó de inmediato a la filas del Gobierno, quienes no dudaron en pedirle a la candidata que diera un paso al costado y así evitar que se “ensucie” la campaña electoral que llevan a cabo. Por supuesto, según funcionarios de Cambiemos la respuesta de Picetti fue un rotundo no: “No me bajo, yo soy inocente”, habría dicho la funcionaria de Aysa.

Carrió ya decidió:

"Esta chica (por Joanna Picetti) no va a ser diputada. O renuncia a su candidatura o será excluida. Pero algo es cierto: no va a participar de ninguna sesión en la Cámara de Diputados", enfatizó “Lilita” Carrió al hablar del tema.

"No la quiero someter al escarnio público (a Picetti). Sobre todo por sus hijos. Pero si es necesario, las acusaciones serán públicas", advirtió Carrió, quien minimizó el impacto electoral que podría tener este escándalo en los próximos comicios legislativos. "La decisión de apartar a Picetti la tomamos entre todos, dirigentes y candidatos de Vamos Juntos. Es muy saludable que un partido, apenas detecta una situación anómala, reacciona y no mira para el costado. Por suerte se detectó el problema a tiempo. Por eso no va a afectar nuestra campaña", sentenció.