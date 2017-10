"Voy a volver a ser mamá"

Carolina visitó Los Ángeles de la mañana y, además de hablar de su mala relación con la China Suárez, confirmó una la noticia de que tiene grandes deseos de volver a convertirse en madre en un futuro cercano. " No sé si nos casaremos. Hablan porque les encantaría que pase", reveló, cuando se la consultó por una posible unión con Pico Mónaco. Y agregó:"Yo voy a ser mamá de nuevo, seguro".

Pampita actualmente está de novia con el ex tenista Pico Mónaco y sostiene que como está en pareja con una personajoven que no tiene hijos no le cabe la menor duda de que su nueva relación traerá un nuevo hijo en puerta. " Me encanta tener hijos, estar embarazada, los chicos. Sé que va a pasar, no sé cuándo, por los compromisos, y Pico al ser joven no tiene la ansiedad de que sea ya" , afirmó Pampita.

En el transcurso del programa también se refirió a su relación con la China Suárez.

"Cuando se habla de las provocaciones en las redes sociales, ¿a vos qué te pasa?" , indagó el conductor.

"No sé, yo por lo menos tengo la conciencia tranquila de que no me detengo ante lo que hacen los demás; no reviso lo que hacen y gracias a Dios, tengo mucho contenido propio para generar mis propias cosas", disparó Pampita sin pelos en la lengua.

A fines de 2015, Pampita (39) y Benjamín Vicuña (38) decidieron poner fin a sus diez años de amor sin eludir el escándalo: la China Suárez (25) fue rotulada por la modelo como la "tercera en discordia" en la disolución de su pareja.

Un ejemplo de las supuestas (y variadas) provocaciones que mencionó De Brito data de la semana pasada: el mismo día y a la misma hora que Pampita daba un móvil en vivo a Intrusos para vender su película, la China subía a Instagram una sugerente foto, mimosa con Vicuña y luciendo su pancita de cinco meses.

Claro está que Pampita no iba a perder oportunidad para hablar sobre sus deseos de ser madre si su ex ya está esperando un nuevo niño.

¿Se tratará de un romance estable entre Pampita y el ex tenista? O tan solo será una apresurada relación que quede en la nada?