"La policia no puede llevarse a un menor"

La mesa de Polémica en el Bar habló este miércoles 4/10 sobre diversos temas que están ocurriendo actualmente en el país.



Uno de los hitos presentes en el debate fue la actual situación que vivió una jóven lesbiana en el subte.



Diversas versiones se escucharon sobre el tema y una de ellas fue que la chica se estaba besando con su novia y la policia la echó ante lo sucedido.



"A las chicas que se besaban en el subte, se las llevaron presas por lo violenta que se volvió la situación", dijo Larreta sobre el tema.



Sin embargo, las mismas víctimas sostuvieron que los gendarmes actuaron de forma agresiva contra su persona ante su expresión de amor.



Por otro lado, la inseguridad fue uno de los temas más picantes de la noche.



"¿Qué se puede hacer con las personas que roban en los semáforos?", preguntó Virginia Gallardo.



Larreta: "El policia no puede llevarse a un menor..."



"Pero en general digo... porque ya me ha pasado varias veces", retrucó Gallardo.



"No hay soluciones mágicas, todos los policias tienen un chaleco que los identifica y se intruyen yendo a capacitaciones para que todo se desarrolle correctamente", finalizó Larreta.



Luego la mesa se descontracturó con las partes de humor que suelen acompañar a este programa con la presencia del cómico Álvaro Navia y Pachu Peña quien mostró sus célebres personajes.



Por otro lado, las redes sociales estallaron con los comentarios del público acerca del político.

@PolemicaBar Larreta ocupate del Ramos Mejía no tiene nada déjate de pasear en los programas vergüenza — Ana (@anagaspar313) 4 de octubre de 2017

me dio mucha bronca lo de las mujeres en serio #PolemicaEnElBar — Mauro //2017 (@viale_fans) 4 de octubre de 2017

#PolemicaEnElBar por favor! Para cuando los trenes nuevos en el subte E? Porque nunca respetan la frecuencia, se viaja muy mal viejo! — Max_ARG (@max_rsb) 4 de octubre de 2017

Fue una noche llena de debates, confesiones y el político finalizó destacando que todas las preguntas realizadas durante la noche serán respondidas y revisadas por el mismo.