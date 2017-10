Sampaoli no confirmó el equipo pero reconoció el choque Messi-Dybala

El entrenador del Selección Argentina, Jorge Sampaoli, brindó en la tarde noche de este miércoles (04/10) una conferencia de prensa previo al trascendental encuentro que animará la albiceleste frente a Perú que corresponde a la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018 que se llevará a cabo en la ‘Bombonera’. En la conferencia, técnico santafesino no confirmó la alineación titular para enfrentar a los incaicos aunque no dejó de lado la polémica que se generó por las declaraciones que pronunció el jugador de la Juventus Paulo Dybala en que “no quiero que se malinterprete, pero es difícil para mí jugar con Messi”. Por eso, Sampaoli expresó que “la apuesta por Paulo la tenemos bien clara porque está trabajada y de cara al futuro podemos tener complementariedad de Paulo de cara al resto del equipo, no sólo a Messi, con quien que hoy está chocando” y aclaró que “como no hay mucho tiempo de trabajar la posibilidad de que esa relación (Messi-Dybala) tenga frutos, hoy tenemos que ir hacia algo más concreto y buscar que tengamos seguridades en estos partidos”.

