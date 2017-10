Una sorpresa fue el Nobel de Literatura para el escritor Kazuo Ishiguro

El escritor británico nacido en Japón, Kazuo Ishiguro, fue galardonado este jueves con el premio Nobel de Literatura 2017, otorgado por la Academia Sueca en Estocolmo.

En la ceremonia de anuncio se destacaron las "novelas de gran fuerzas emocional" del autor, que han "develado el abismo debajo de nuestro ilusorio sentido de conexión con el mundo".

Ishiguro nació en Nagasaki, Japón, en 1954 pero su familia se trasladó a Londres en 1960. Estudió en las universidades de Kent y East Anglia, y finalmente se convirtió en ciudadano británico en 1982.

Ha escrito novelas, cuentos, guiones e incluso letras para canciones. Pero sus obras más famosas son las novelas "Lo que queda del día" (The remains of the day, también conocida en el mundo hispanoparlante como "Los restos del día"), publicada en 1989 y llevada al cine en 1993, y "Los inconsolables" (The unconsoled), de 1995.

Su última novela "El gigante enterrado" (The buried giant) fue publicada en 2015.

En las especulaciones y apuestas previas, Ishiguro no estaba entre los favoritos en una lista que incluía a Margaret Atwood, Ngugi Wa Thiong'o y el eterno candidato Haruki Murakami.

Sin embargo su inmenso prestigio en la comunidad literaria es una vuelta a las bases tradicionales del Premio Nobel, tras la polémica desatada el año pasado cuando el músico estadounidense Bob Dylan recibió el galardón.

El prestigioso galardón se ha entregado a 113 escritores y escritoras de todo el mundo desde 1901, y ha incluido a personalidades como Winston Churchill, Ernest Hemingway, Alice Munro y Elfriede Jelinek.

