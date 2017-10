Aceleran el nuevo PJ que negociará con Macri un paquete fiscal ¿y la UCR?

Una imagen vale más que mil palabras: tres intendentes del conurbano que hoy están con Cristina Kirchner y en la boleta de Unidad Ciudadana se sacaron una foto reunidos en el Senado con el presidente del bloque del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV) Miguel Ángel Pichetto, el hombre que dijo que Cristina tenía que armarse su propio bloque de senadores si quería liderar al peronismo que él hoy conduce. La imagen fue subida a las redes sociales por el intendente de Merlo Gustavo Menéndez, que la publicó en su cuenta oficial de Twitter. Lo acompañan Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Santiago Maggiotti (Navarro). La foto va acompañada de la frase: “Imaginando la Argentina que viene”. Una Argentina sin Cristina es la que quiere Pichetto y esos intendentes lo saben, la cuestión es cómo pegan el salto después de octubre a la legión de peronistas que el rionegrino intenta amalgamar junto con los gobernadores para sentarse con el Gobierno nacional.

El PJ empieza a adelantarse a algunas jugadas. Ve a Cristina perdiendo con Bullrich y quiere estar listo para 2019, debe elegir una figura que lo aglutine, el problema es que varios de sus mejores cuadros saldrán golpeados de estos comicios, y Cristina –aún perdiendo- es probable que sea la candidata del PJ que más votos saque, aunque nadie está dispuesto a reconocerlo.

En el entorno de la ex presidenta minimizaron la foto de Pichetto con los intendentes de Unidad Ciudadana y dijeron que Cristina compartirá con ellos actividades el fin de semana.

El diario Ámbito Financiero aporta otros movimientos tectónicos en el PJ: Los dos principales bloques del peronismo anti-K quedarán acéfalos dentro de 65 días porque Sergio Massa, jefe del Frente Renovador en Diputados, no renueva y debe dejar la banca el 10 de diciembre. Oscar Romero, titular del Bloque Justicialista de Diego Bossio, también se le acaba el mandato y no renueva porque Florencio Randazzo no logra los votos necesarios según las PASO.

‘Descabezados’, esos diputados conformarían un interbloque de unos 60 legisladores nacionales que funcionarán como pantalla de la renovación del PJ poskirchnerista traccionados por los gobernadores peronistas y con el massismo en estado de disolución, indica el matutino.

Así como en el Senado, en Diputados esos peronistas tampoco reconocerán a Cristina como su líder. Pero tampoco tendrán un liderazgo unificado. La mayoría podría responder al gobernador Urtubey, pero otros tienen como jefes a otros mandatarios provinciales. Al igual que el Senado, la clave para el Gobierno será negociar con ellos.

Por lo pronto, los legisladores nacionales ya preparan reclamos de aumento de fondos para obras de infraestructura en las provincias y se reunirían con gobernadores del PJ el 25 o 26 de octubre, después de las elecciones legislativas del 22.

Por último, el periodista Carlos Pagni en el diario La Nación este jueves 5/10 aporte la pata sindical en este entramado:

Sobre la presunción de esta plataforma de poder la Casa Rosada planifica sus próximas jugadas. Negocia un paquete fiscal con el PJ, sobre textos que todavía se están redactando. Y casi definió el acuerdo con el sindicalismo, para un conjunto de reformas que superen el mero blanqueo laboral. De a poco, se insinúan otros objetivos.

Las iniciativas laborales serán analizadas hoy, a las 15.30, en el Senado. El presidente de bloque del PJ, Miguel Pichetto, recibirá al secretariado de la CGT. Es la última puñalada sindical a Cristina Kirchner. Las dos conducciones que se encontrarán forman un eje estratégico para la vida del peronismo. Y para las relaciones de ese partido con el Gobierno.