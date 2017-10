El TC de España suspende pleno del Parlament para la independencia

El Tribunal Constitucional de España suspendió el jueves 5/10 de manera cautelar el pleno convocado por el Parlamento catalán para el próximo lunes 9/10, en el que comparecería el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para presentar los resultados del referéndum, y en la que se pretende realizar la declaración unilateral de independencia. La suspensión se produjo a petición del PSC (Partido de los Socialistas de Cataluña), que presentó un recurso de amparo, argumentando que la declaración de independencia supondría un "quebrantamiento radical" de la Constitución y una "aniquilación" de los derechos de los diputados, "por la demolición ilegítima del bloque de constitucionalidad en Cataluña".

Mientras tanto, el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, reclamó a Puigdemont la vuelta a la legalidad y que suprima "a la mayor brevedad posible" su proyecto de declarar la independencia unilateralmente, en una entrevista concedida a la agencia Efe el jueves 5/10 (la noche anterior, Puigdemont había insistido en que no renunciará a sus objetivos secesionistas, a pesar de haber reclamado al mismo tiempo una mediación). En la conversación, publicada por el diario ElPaís, Rajoy fue consultado sobre la posiblidad de aplicar artículo 155 de la Constitución (el que intervendría la autonomía de Cataluña), y respondió que hay distintas opiniones al respecto.

Por otro lado, el expresidente español, José María Aznar, a través del think tank que preside, la fundación FAES, demandó al Gobierno de Rajoy que emplee "todos los instrumentos constitucionales" que "no soló estén a su disposición sino que tiene la inexcusable obligación de utilizar" y que, "si no encontrara el ánimo para hacerlo o hubiera de reconocer su incapacidad", convoque elecciones. Si bien el texto no hace alusión directa al artículo 155, que el Gobierno español se resiste a aplicar sin el apoyo de otros partidos -explica Patricia Martín del portal elPeriódico-, le recuerda al Gobierno que "su mayoría parlamentaria es suficiente para activar toda la potencia política prevista para la defensa de la Constitución". Consultado por Efe sobre si hay alternativa a a la aplicación del artículo 155, Rajoy dijo que sí la hay y que pasa por la vuelta a la legalidad de los dirigentes de la Generalitat.

En la noche del martes 3/10, el rey Felipe VI se dirigió a España para abordar la crisis, en un discurso que refleja lo excepcional de la situación que vive El País. Felipe hizo eco de la posición de Madrid sobre la ilegalidad del referéndum de independencia y acusó al gobierno catalán de una "deslealtad inadmisible". Una noche después, el Gobierno español rechazó un llamado catalán a negociaciones, explica Ishaan Tharoor del diario The Washington Post. Todo esto le está dando a los secesionistas catalanes más munición. "Cataluña está dividida. España está dividida. El discurso del rey Felipe VI fue inadecuado", explicó Federiga Bindi, a la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad John Hopkins a The Washington Post. La experta considera que el rey debería haber llamado al diálogo en lugar de pararse firmemente del lado de Madrid.

"Todavía no está claro cómo sería una Cataluña unilateralmente 'independiente', pero la movida hacia eso será profundamente caótica -escribió Tharoor-. Como dijo la política catalana secesionista, Mireia Boya, en un Twitter: "Sabemos que podría haber inhabilitaciones, arrestos. Pero estamos preparados, y en ningún caso esto será detenido."