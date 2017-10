Caso Maldonado: "Hemos puesto todo", se defendió Bullrich

El domingo pasado, cuando se cumplían 2 meses de la desaparición de Santiago Maldonado, su familia reclamó nuevamente por las fallas en la investigación y realizó fuertes declaraciones contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante el acto central, realizado en Plaza de Mayo.

Sin embargo, la funcionaria de Mauricio Macri defendió el accionar del Gobierno: "Creo que se está trabajando con mucha seriedad, hemos puesto todo; este es un Estado que trabaja con la verdad, no importa si duele o no". " Prefiero que la Justicia trabaje sin declaraciones nuestras, que no se discuta en televisión, porque no se trata de discusión sino de acción ", agregó.