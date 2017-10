Daer acusó al Gobierno de "querer destruir al sindicalismo"

La calma entre la CGT y el Gobierno parecía estar intacta después de que quedara detenido el titular de la UOCRA La Plata, Juan Pablo "Pata" Medina, y la central obrera se haya despegado. Hasta ahora: Héctor Daer, uno de los tres titulares de la central obrera, salió a fustigar al presidente Mauricio Macri al que acusó de "querer terminar con el sindicalismo y los derechos laborales".

El sindicalista se refirió a las declaraciones de Macri, que había prometido avanzar sobre las "mafias sindicales". Para Daer, el presidente "abusa de temas puntuales para denostar completa a la organización sindical".

"En el sindicalismo no hay mafias, acá hay conductas individuales que no tienen nada que ver con lo institucional de un sindicato y que pueden ser conductas reprobables", sostuvo, en una clara diferenciación del caso "Pata" Medina.

Si bien Daer no hizo alusión directa al Presidente, aseguró que "a algunos sectores les encantaría que en la Argentina no haya sindicato, no ven nuestro rol institucional, que es el de equilibrar a la sociedad".

El titular del gremio de la Sanidad remató: "No se pueden plantear cacerías a diestra y siniestra pensando nada más en avanzar hacia destruir derechos laborales y para eso arrasar con las organizaciones sindicales".

"Pata" Medina fue detenido hace 10 días después de atrincherarse en la sede de la UOCRA. Está acusado de asociación ilícita y extorsión: la Justicia presume que intimidaba a empresarios para cobrar aranceles y no impedir el funcionamiento de las obras.