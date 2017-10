¿Qué llevó a Paddock a adquirir 33 armas desde octubre de 2016?

La policía de Las Vegas dijo que hay evidencia de que Stephen Paddock tenía intenciones de sobrevivir y escapar tras llevar a cabo su masacre durante el festival musical Route 91 Harvest el domingo 1/10, cuando asesinó a 58 personas y dejó más de 500 heridos, aunque evitó precisar de qué evidencia se trata.

Recordemos que Paddock fue encontrado muerto por la policía cuando ingresó a su habitación; se cree que se habría quitado la vida.

Este fue sólo uno de los nuevos detalles revelados por el sheriff Joseph Lombardo.

Otro dato clave con el que especuló fue que Paddock podría haber recibido ayuda durante la que fue la peor matanza de la historia moderna de Estados Unidos, explica el periódico británico The Guardian. Esto fue en contra de un reporte previo que había arrojado que Lombardo habría actuado en solitario.

"¿Piensas que él logró todo esto sólo?", preguntó Lombardo, haciendo hincapié en el arsenal armamentístico que poseía el atacante (en total le encontraron 42 armas), y el descubrimiento de containers de explosivos en su auto. "Uno tiene que asumir que podría haber recibido ayuda en algún momento", expresó. Lombardo admitió sin embargo la posibilidad de que Paddock fuese un "súper hombre" que "desarrolló todo esto por su cuenta". Pero agregó: "Sería difícil para mí creer eso."

Por otro lado, Paddock, quien era un jubilado de 64 años que se la pasaba apostando en los casinos, había alquilado un cuarto de lujo a través de la aplicación Airbnb que daba hacia otro festival musical en Las Vegas, llamado Life is Beautiful, que había tenido lugar 1 semana antes que el Route 91 Harvest que eventualmente atacó. Sin embargo, Lombardo no especificó cuándo había sido alquilado el apartamento y aclaró que no sabía "qué tenía (Paddock) en mente." "¿Estaba haciendo inteligencia previa? No lo sabemos todavía."

Las observaciones fueron reveladas en una conferencia de prensa que dejó más interrogantes que respuestas, lo que sugiere que, a 72 horas del ataque y tras haber entrevistado exhaustivamente a Marilou Danley -novia de Paddock, quien afirmó haber tenido desconocimiento absoluto sobre los planes de este de llevar a cabo una masacre- y examinar sus computadoras, los investigadores siguen estando genuinamente desorientados sobre las motivaciones de Paddock, explica The Guardian.

Pero quizás lo más llamativo fue lo expuesto por Jill Snyder, agente especial a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas: confirmó que a partir de octubre de 2016 y hasta el 28/9/2017, Paddock adquirió 33 armas.

Lombardo confirmó que los investigadores están centrados en desentrañar si hubo algún incidente hace 1 año que explique el por qué el atacante comenzó a armarse de tal manera a partir de ahí. Es posible que este mes se cumpliera algún tipo de aniversario para Paddock con respecto a esa fecha que lo haya llevado a actuar así, explica David Trayner del Daily Star.

El sheriff reveló también que Paddock estuvo apostando en el casino hasta horas antes de comenzada la masacre, y que es posible que hubiese estado planeando esta masacre desde hace años.