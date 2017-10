"¿Cómo vamos a tener más deuda que los chinos, son 1300 millones de tipos?"

Cristina Fernández, en plena campaña, volvió a conceder una entrevista, en este caso a Beto Casella por Radio Pop.

Tal como ya informó Urgente24, instantes antes de que la ex presidente arribe a la radio de Indalo Media, Gendarmería se presentó en el lugar con una orden de citación a Cristóbal López. Luego, la cuenta de C5N en Twitter fue bloqueada, lo que generó todo tipo de suspicacias.

"¿Por qué no voy a ir? Al contrario", aseguró Cristina, durante la entrevista, al ser consultada sobre esta situación. Y agregó: “Llego aquí y me encuentro con un allanamiento, un carro de la Gendarmería, policía de la Ciudad más adelante. Cuando me avisaron antes de salir de casa que la Gendarmería allana la radio pensaba ¿qué hubiera pasado si nuestro gobierno hubiera allanado Radio Mitre por ejemplo?”

"Es una pena, Gendarmería era una fuerza con prestigio. (Ahora tiene) el rol de fuerza de choque del Gobierno", fustigó.

También fue consultada por el despido de Roberto Navarro de C5N y Radio 10. "Siempre me interesa todo lo que sea persecución, censura. Al gobierno le molestan las voces que cuentan cosas. Si además de ser un crítico, presentás documentos, pruebas. Hay tal grado de impunidad, donde te anticipan lo que va a pasar, cuál va a ser el resultado de una pericia (Nisman)".

"Se comprobó que C5N, el grupo Indalo, no era de Cristina, ahora lo saben. En nuestra gestión, hubo libertad de prensa y se podía decir cualquier cosa. No creo que el periodismo tenga libertad para trabajar", dijo.

Y agregó que "hay gente que se queda sin trabajo y después vos tenés un website al que entran 25 tipos y te dan $1 millón".

"Nuestro gobierno bancó ocho años de tapa de Clarín diciendo cualquier cosa", señaló la candidata a senadora por Unión Ciudadana.

Por otra parte, Cristina cuestionó que "ahora se pagan las tarifas en cuotas, antes usábamos la cuota para pagar autos, la heladera".

Y cuestionó que "estamos en un nivel de endeudamiento enorme. El Sultanato de Omán está arribita nuestro". "Esto pasa porque hubo dos giles, Néstor y yo, que desendeudaron el país", añadió.

"¿Cómo nosotros vamos a tener más deuda que los chinos, son 1300 millones de tipos?", se preguntó la ex mandataria.

En sus críticas a Mauricio Macri, lanzó: "¿no les llama la atención que el Presidente tiene una declaración jurada inferior a la de su hermanito?".

"¿Cuándo Macri se quiso condonar la deuda del Correo por 70 mil millones de pesos, no es un hecho de corrupción?", prosiguió.

"Pongo en duda que el gobierno pelea algunas mafias, que no son las de ellos. Algunas mafias gozan de buena salud".

También defendió algunas políticas de su Gobierno, y dijo que "la Asignación Universal no era clientelismo". "Durante nuestra gestión dábamos menos planes sociales a los movimientos sociales. Al bancarizar la AUH sacamos los punteros políticos", afirmó.

Por otra parte, fue consultada acerca de su relación con Hugo Moyano: "Yo no me peleé con Moyano, no te olvides que al verme sola (tras la muerte de Néstor Kirchner), muchos creyeron que era el momento de avanzar sobre el Gobierno. Avanzar en la disputa por el poder, me vieron débil, y quisieron mayor participación y en eso siempre he sido muy celosa".

"Néstor siempre me dijo 'mientras estés sentada en ese sillón, la que tiene que tomar las decisiones sos vos. No dejes que nadie te imponga la decisión'", contó.