Un Diario de Perú denunció que el partido ante Argentina está “arreglado”

A tan solo siete horas de que se ponga en marcha el trascendental partido que animarán Argentina frente a Perú que corresponde a las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018, el diario peruano Todo Sport publicó en su tapa del miércoles 04/10: “Rateros: presidente de la AFA, la Conmebol y la FIFA acordaron robarnos el partido de mañana. Los tres estarán en el palco oficial”.

El día anterior, el martes 03/10, salió en el mismo medio una nota firmada por el periodista Fito Palao, quien dio detalles de una reunión entre el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y el de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y sobre cómo se aprobó la Bombonera para el partido contra los peruanos.

En la crónica que salió tanto en la edición impresa como en el sitio web de Todo Sport, estaba presentada con un sugestivo interrogante: “¿La mafia gaucha?”.

Y en el final de ella, Palao citó una frase del periodista Martín Liberman, a quien también le generó sospechas la visita del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a la Argentina.

“Yo, si fuera peruano, estaría preocupado porque justo traen a Infantino un día antes del partido. Es raro, ¿no?”, aseguró Liberman en Debate Final (Fox Sports).

“Presidente de la AFA, la Conmebol y la FIFA acordaron robarnos el partido de mañana. Los tres estarán en el palco oficial”, indica la bajada de la nota que advierte y acusa a la AFA y a la FIFA de arreglar el resultado del partido con Perú, en beneficioso del seleccionado local.

Este diario asegura por medio de su portada que: “Los tres acordaron robarnos el partido. Los tres estarán en el palco oficial”.

Es un partido clave para el futuro de ambos equipos, que sueñan con clasificar a Rusia 2018. Además, el encuentro toca los intereses de Chile, otro de los que aún no selló su pasaje.

En este sentido, Juan Carlos Silva, director de la ANFP, órgano que rige el fútbol en ese país, sostuvo que “¿si nosotros los hubiéramos invitado? Yo creo que no. No nos parece el momento más prudente, pero cada cual es libre de hacer las visitas o invitaciones que quiera, que son propias de su giro”.

Otro de los que señaló el supuesto fraude que se fue el ex futbolista peruano José Velásquez en diálogo con diario chileno La Tercera: “¿Qué hace el presidente de la FIFA en Argentina? ¿Por qué no va a otros enfrentamientos? La respuesta es simple: a la FIFA no le conviene que Perú vaya al Mundial y sí le sirve que vaya Argentina porque está el mejor jugador del mundo (Lionel Messi)”.

Con este panorama, está claro que el trabajo del árbitro brasileño Wilton Sampaio no será sencillo.

Hay que mencionar que la visita de Infantino a Argentina, tiene que ver con una reunión pactada con el presidente de la nación trasandina, Mauricio Macri producto de la postulación para el Mundial de 2030.