Antes de matar a sus hijos, le escribió una carta a su ex: "Ahora vas a sentir culpa"

Según la hipótesis de los investigadores, Nadia Fucilieri pensó cada detalle para asesinar a sus dos hijos, de 4 y 2 años en su casa de San Miguel de Tucumán.

"Hijo de puta ahora vas a sentir culpa... Vas a pagar por cada gota de sangre de tus hijos", escribió la mujer en una carta en la que responsabiliza al padre de los nenes, de quien estaba separada desde enero.

Según los medios locales, la mujer, de 29 años y que se desempeña como médica, presuntamente tendría antecedentes psiquiátricos, y mantenía un conflicto con su ex pareja. Fucilieri había conseguido que se le dictara a Aldo Martínez una orden de restricción por violencia de género. En su denuncia, la mujer aseguraba que él le había arrojado un vaso de gaseosa en la cara.

Para intentar llegar a un acuerdo, Martínez y Fucilieri se reunieron en una audiencia frente a un juez de familia. El hombre reclamaba ver a sus hijos e inició un juicio por un régimen de visitas. Ella le había iniciado otro por alimentos y, por recomendación de su abogada, no aceptó los 15 mil pesos que ofreció pagar su ex marido.

En esa misma reunión, el juez solicitó que Nadia se someta a un examen psicológico. Días después asistió a la entrevista psicológica y los especialistas señalaron que "trataba bien" a sus hijos. Ayer, sin dejar de llorar, el papá de las víctimas gritó: “Y ahora qué me dirán en la Justicia. Todo lo que intenté hacer no sirvió de nada porque nadie me escuchó”.

“Mi cliente está destruido porque no veía a sus hijitos desde enero y hoy se los entregaron así”, cuestionó en las últimas horas la abogada de Martínez, Silvia Furque.

Antes de asesinar a sus hijos, se tomó el tiempo de escribir una carta para su ex marido (en la carta no había restos de sangre por lo que se deduce que la escribió antes de cometer los crímenes). Luego fue a la habitación de sus hijos y los asesinó. A Marcelino, de 4 años, lo asesinó con dos cortes hechos con un bisturí mientras dormía. Pía, la nena de 2, se despertó e intentó defenderse sin éxito del ataque de su mamá. Minutos después, Nadia Fucilieri pretendió suicidarse cortándose los brazos y lastimándose la garganta con el mismo bisturí.

Ahora, continúa sin declarar y permanece internada con custodia policial y atención psiquiátrica, ya que temen que vuelva a intentar quitarse la vida.