Las dos preguntas que Cristina no quiso responder

Cristina Fernández, en campaña, inició una ronda de entrevistas con el objetivo de mejorar su imagen. Y este jueves (05/10) le concedió un reportaje a Beto Casella en Radio Pop. Sin embargo, hubo dos preguntas que la ex mandataria y candidata a senadora no quiso responder.

El conductor de Bendita le preguntó en un pasaje por el presidente del bloque PJ-FpV, Miguel Pichetto, con quien debería convivir a partir de diciembre en el Senado. “¿Vos dijiste que Pichetto era un traidor hijo de puta?”, le preguntó Casella, a lo que la ex mandataria reaccionó lanzando una carcajada. Pero no hubo respuesta: “Mis conversaciones privadas no las comento”, replicó.

Recordemos que la definición de Cristina respecto del rionegrino se conoció al difundirse una conversación suya con Oscar Parrilli, del 9 de agosto de 2016, en la que ella señala respecto del senador, entre otras cosas, que “lo putean por traidor”.

Por otra parte, en la entrevista con Casella, Cristina Fernández tampoco contestó cuando su interlocutor le preguntó si tenía miedo de ir presa. “No hagas preguntas de manual que vos no sos de manual”, respondió la ex presidente.