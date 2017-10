Los 6 grandes inventos de Steve Jobs, a 6 años de su muerte

Un día como hoy, pero hace 6 años, murió Steven Paul Jobs o más conocido como Steve Jobs, uno de los grandes empresarios de la industria tecnológica. Como consecuencia de un cáncer de páncreas, el creador y fundador de Apple falleció el 05/10/2011 en Palo Alto, California (USA). En 1976, junto a su socio Stephen Wozniak , fundó la empresa Apple, una de las más importantes y que factura millones en todo el mundo.

Los 6 grandes inventos de Jobs fueron:

-Apple I y Apple II

Su 1er gran invento fue Apple I, en 1976, una de las 1eras computadoras personales. Un año después llegó Apple II, que presentaba mejoras y se vendió con un gran éxito. Esta versión contaba con un monitor integrado junto a 2 entradas de disquete.

-Macintosh

En 1984, Steve Jobs creó el Macintosh, la 1era computadora personal con mouse. Se trató de una revolucion en el mundo de las computadoras y este gran invento llega hasta estos días.

-iMac

Años más tarde, en 1998, Jobs presentó una nueva computadora que tenía puerto USB, dejando afuera a los disquetes. Además presentaba cambios en el diseño y empezaron a usarse colores más llamativos.

-iPod

En 2001 llegó el famoso iPod, con una capacidad de 5 GB que permitía guardar hasta 5000 canciones. En 2003 nació la tienda de música online de iTunes, donde se pagaba cada canción a un precio de menos de un dólar.

-iPhone

Se trata de una de las creaciones más importantes de Steve Jobs. En 2007 creó este smartphone con un gran diseño y pantalla táctil. Un año despues incorporó aplicaciones, mejorando su uso y la experiencia de los usuarios. El iPhone cuenta con el sistema operativo iOS, competidor de Android, y ya hay 14 modelos.

-iPad

El 1er iPad, que tenía una pantalla táctil de 9,7 pulgadas, fue presentado en 2010. Este nuevo invento de Jobs, sin teclado y sin mouse, tuvo su 2da versión en marzo de 2011, poco antes de su muerte.

Algunos datos

“Era lo suficientemente valiente para pensar diferente, lo suficientemente atrevido para creer que podía cambiar el mundo, y lo suficientemente talentoso para hacerlo”

Así recordaron tanto Michelle como Barack Obama algunos años atrás a Steve Jobs, uno de los fundadores de Apple y figura imprescindible para entender la evolución de la tecnología.

Steven Paul Jobs, más conocido como Steve Jobs, nació el 24/02/1955 en San Francisco (California, USA). Hijo biológico de Joanne Carole Schieble y Abdulfattah Jandali, al poco tiempo de su nacimiento fue dado en adopción y recibido por dos jóvenes estudiantes universitarios, Paul Jobs y Clara Hagopian. La pareja se casó y siguieron juntos durante unos años dando a luz a Mona Simpson, hermana biológica de Steve.

Los padres enviaron a Steve a completar sus estudios primarios y secundarios a las escuelas Cupertino Junio High School y a Homestead High School en Cupertino, California.

Steve Jobs Discurso en Stanford



Un chico inquieto y curioso, aprendió de su padre la pasión por las manualidades, claro que no hablamos de origami o algo así, sino de crear y hacer con las manos. Era realmente bueno reparando coches y trabajó un tiempo como maquinista.

Luego de clases era algo habitual encontrarlo en conferencias y clases que brindaba la empresa Hewlett-Packard en Palo Alto y de tanto habituar la compañía logró conseguir allí mismo un trabajo de verano, experiencia durante la cual conoció a otro personaje clave, Steve Wozniak.

Por aquél entonces ninguno de los dos podía siquiera imaginar lo que podrían llegar a lograr juntos, se conocieron como cualquier persona más y cada uno siguió su vida, en 1972 Jobs comenzó a cursar estudios en Reed College, en Portland, Oregon.

Últimas palabras de Steve Jobs minutos antes de morir



Sin embargo en 1974 vuelve a California y comienza a trabajar como técnico en Atari, una compañía de videojuegos. Si afición por las reuniones, conferencias y clínicas lo llevan a Homebrew Computer Club y nuevamente comienza a juntarse con Wozniak.

Una fuerte estapa de la vida del profeta tecnológico estuvo marcada por el espiritualismo, asistiendo al templo Hare Krishna, viajó a un retiro espiritual en la India y más tarde se convirtió al Budismo.

La segunda mitad de la década de los 70 fue clave, no sólo por Steve Jobs, ni siquiera por Apple, fue por toda la tecnología, paralelamente a Jobs y Wozniak, Paul Allen y Bill Gates se encontraban en otra parte del país, Redmond, Washington, desarrollando una empresa dedicada al software y hardware y lanzada en 1975, Microsoft Corporation.

Un año más tarde, desde el garaje de una casa, Jobs, Wozniak, y Ronald Wayne, fundaron Apple Inc. Más tarde, recibieron financiación por parte de Mike Markkula, un empresario ya jubliado que había sido gerente de ventas en Intel y Fairchild Semiconductorpero, empresa fabricante del primer circuito integrado.

Así nacía una competencia que hasta hoy en día sigue en pie, ¿PC o Mac?

Momentos de enojo en el escenario



En 1976 Apple lanzó también su primer producto, el Apple I, la primera verdadera computadora hogareña y la primera en combinar un microprocesador con una conexión para un teclado y un monitor. Fue diseñado y hecho a mano por Steve Wozniak.

La empresa tuvo una expansión extremadamente rápida, hacia 1978 la demanda de personal era increíble y así llegó Mike Scott, el CEO que dirigió la empresa en sus primeros años, los más difíciles, y en 1983, John Sculley abandonó Pepsi-Cola y se convirtió en el nuevo CEO.

Por aquél entonces, Jobs, primerizo y un poco en el aire en cuanto a la realidad de una empresa, de sus tiempos, crecimiento, gastos y todo lo que una conlleva, comenzó a perjudicar a su propia creación. Con gastos muy elevados dañaba la economía de Apple y Sculley debió ponerse los pantalones en la situación y Jobs fue despedido.

Al ser corrido de su propia empresa, Jobs verdaderamente fue un genio, pero no un genio del estilo científico, desarrollador, programador o lo que sea, fue un estratega y creó NeXT Computer Inc., empresa desarrolladora de equipos para uso exclusivo en trabajo técnico o científico, fabricaba tanto Software como Hardware y llegó a ser el primer servidor web del mundo al ser usado por el 'Padre de la web', Sir Timothy "Tim" John Berners-Lee.

En 1986 Jobs compró una división de animación digital al cineasta George Lucas por diez millones de dólares, la rebautizó Pixar y la convirtió en el estudio de animación más exitoso del mundo. Luego se lo vendió a Disney por 7.400 millones de dólares y se convirtió en miembro de la mesa directiva.

Bill Gates y Steve Jobs juntos



Todos estos logros hicieron inevitable su retorno a la empresa y en 1997, la manzanita recuperó a su fundador. Lo cierto es que NeXT lejos estuvo de ser un éxito, con ventas muy bajas, lo que realmente sirvió fue su avanzado sistema el cual Apple Inc compró por 375 millones de dólares. Más tarde fue aquél software de NeXT la base de, tanto el sistema de macOS como de iOS.

¿Se acuerdan cuando los teléfonos celulares servían para hacer llamadas? Bueno, gracias a Jobs primero fueron teléfonos con reproductores de audio y de ahí para adelante nuestros “smartphones” son todo menos teléfonos.

Cuando el siglo XXI ya estaba por llegar Jobs fue recontratado como jefe ejecutivo de Apple y revitalizó la compañía con el iMac, un sorprendente ordenador todo en uno, con la CPU y el Monitor en un mismo aparato.

A pesar de ser visto ante los ojos de tantos como un santo y genio de la tecnología, hay que saber que el rol más fundamental de Jobs no era la creación, la mayoría eran ideas robadas de su amigo, Steve Wozniak, su verdadero rol era el diseño, el color, tamaño, comodidad, esos eran sus ámbitos, un personaje frío, obsesivo, detallista, que solía gritar y presionar a sus empleados para que lograran crear algo que el simplemente no sabía ni podía hacer.

Stephen Wozniak habla sobre Steve Jobs



Claro que esto no desvaloriza su trabajo, ni su particularidad, o mejor dicho don, de visionario ni trabajador, pero es importante saber que cuando nos referimos a Steve Jobs también hablamos de un hombre egocéntrico y gritón. Es inevitable admirar sus virtudes y el legado que dejó, pero tampoco hay que endiosar todo lo que hacía sin importar nada más.

En 2001 llegó el iPod y en 2003 la tienda online de música de iTunes, ésta última batió todo tipo de récrods, en siete años vendió más de 10.000 millones de canciones y dominó completamente el negocio de música online.

En 2007 llegó el iPhone y la revolucion del mercado de smartphones, sin embargo hoy en día su lucha con Google, entre los sistemas operativos iOS y Android, es ampliamente superaba por los creadores del motor de búsqueda más importante.

En cuanto a marcas tampoco sigue liderando el ranking mundial, claro que cada día son muchos los que compran un nuevo iPhone, pero el principal error de la empresa de la manzana fue descuidar el Oriente, países como China, la India y Japón, tienen las más altas poblaciones del planeta y son aficionados de la tecnología por lo que se convierten en un público perfecto, a pesar de esto, hoy en día en el mercado de celulares quienes lideran la tabla con: Samsung, Huawai y en 3° puesto recién nuestro querido Apple.

Entrevista perdida Steve Jobs



Otro punto clave es los precios, precios muy altos por tecnologías que se encuentran en otros dispositivos más accesibles económicamente, no es negocio para la gente. También se notó un claro desinterés en el público, cada vez que se lanzaba la primica de un nuevo modelo iPhone la gente enloquecía y comenzaba a escribir los número de su tarjeta haciendo las reservas, y no hace falta mencionar los acampes dos días antes en las puertas de los locales.

Un claro ejemplo sin ir más lejos, el año pasado con el lanzamiento del iPhone 7 se ordenaron 3,5 millones de dispositivos, pero con la noticia del 8 fueron tan sólo 1,5 millones de reservas.

En fin, volviendo a la historia, sin saber cuando Jobs fue advertido de su situación, en agosto de 2004 el fundador de Apple envió un comunicado a sus empleados informando que le había sido encontrado un tumor en el páncreas de tipo maligno.

En 2009 recibió un transplante de hígado, sin embargo esto no le impediría presentarse en 2010 con su nuevo lanzamiento, su último gran hito en la industria, el asombroso iPad. Líder en tablets con más de 30 millones de unidades vendidas hasta el momento.

Apple llegó a convertirse en la empresa con mayor capitalización del mundo,.

El 05/10/2011, la lucha llegaba su fin y Steve Jobs era vencido por el cáncer de páncreas. Exactamente un día después del lanzamiento del iPhone 4S.

Una semana antes de fallecer había cedido el puesto de CEO a Tim Cook, el encargado de continuar con el mito de que Apple no es apenas una empresa más.