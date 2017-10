Faltazo del Presidente futbolero: ¿Macri tiene miedo de ser mufa?

Pese a que el trascendente partido de la selección con Perú se juega esta noche en la Bombonera, el presidente Mauricio Macri decidió no concurrir y verlo por televisión desde la Quinta de Olivos. ¿Por miedo a quedar pegado con un resultado adverso? ¿Para que no lo traten de mufa como le pasó a Carlos Menem, cuando fue a Italia 1990 a ver el match inaugural con Camerún, que el equipo campeón del mundo perdió 1-0? ¿Para no recibir el reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, como viene sucediendo en todas las canchas últimamente? Es evidente que el titular de Boca, Daniel Angelici, podría haberlo acomodado en cualquier palco pero no garantizarle que se salve de ninguna de aquellas aprehensiones.

Por Urgente 24 Jueves 05 de octubre de 2017 18:23 hs Compartí esta nota Imprimir