El japonés Kazuo Ishiguro recibió el premio de Literatura

Hasta el momento, el ganador del Nobel de Literatura 2017 ha escrito relatos, novelas y guiones que siempre han dado mucho que hablar y que lo han colocado en un lugar de prestigio internacional. Por ejemplo en su publicación Los inconsolables (1995) cuenta la historia desde una especie de monólogo interior o sueño freudiano en el que el personaje principal, Ryder, un pianista a punto de dar un concierto en un país extranjero, entra en una especie de trance emocional llevado por sus miedos e inseguridades a un grado de ansiedad y disconfort que sume al lector en una angustia particular. El miedo a fallar, el miedo a no estar a la altura de las circunstancias. Una novela psicológica, muy bien construida. Una montaña rusa de emociones conocidas y temidas por todos.

La primera novela de Kazuo Ishiguro fue Pálida luz en las colinas (1982). Es la semilla de toda su obra. Comienza con la descripción de su protagonista, una mujer japonesa llamada Etsuko, que vive hace muchos años en Inglaterra. Este relato nos encuentra presenciando la conversación entre esta mujer y su hija menor, Niki. La conversación gira en torno a los recuerdos que Etsuko tiene de Japón y al suicidio de su hija mayor, Keiko. Parece ser que Ishiguro necesita narrar todo el bagaje cultural de su familia, lo desmenuza, se exorciza para poder ser un autor inglés y no un autor japonés que vive en Inglaterra.



Para muchos, la elección de Bob Dylan al Premio Nobel de Literatura en 2016 marcó un momento de incertidumbre con respecto al rumbo que había tomado la Academia Sueca. Sin embargo, la presencia de este japonés trajo comentarios positivos y equiparados dentro de la premiación.

Desde los 6 años Kazuo Ishiguru vive en Inglaterra a pesar de haber nacido en Nagasaki, Japón. En la ceremonia el escritor fue reconocido por sus importantes novelas que fueron determinadas como de gran fuerza emocional y que además han logrado develar el abismo existente en el sentido de conexión con el mundo".

La obra de Kazuo Ishiguro se enmarca en un estilo original que supo crear una marca personal. Su nombre saltó a la fama con la novela "Los restos del día" o "Lo que queda del día", escrita en 1989, que también fue una de las ganadoras del prestigioso Man Booker Prize. La prosa de Ishiguro, particularmente en esta novela, devela una capacidad para describir los mundos interiores de sus personajes, las miserias y bondades expresadas en primera persona en soliloquios que muchas veces recuerdan a un fluir de la conciencia ordenado y revelador. Hay mucho de la emoción contenida de la sociedad británica. La particularidad que tiene esta novela es que se encuentra narrada en primera persona por un mayordomo que está dispuesto a sacrificar sus sentimientos para mantener la estructura de una casa que no le pertenece pero que le da una seguridad y una sentido de existencia tal, que excede el amor por una mujer que ha conquistado su corazón. Así se pueden apreciar diversas facetas que pueden enfrentar en el mundo un ser humano como el miedo, el reconocimiento del otro, el sentido de pertenencia, las condiciones que la sociedad impone.

Los restos del día está catalogada como una historia de amor, de aquellos amores imposibles que tienen como principal elemento la fidelidad. El tono y la cadencia de esta novela son absolutamente ingleses, idiosincráticos. Es una postal, un corte en un tiempo fuera del tiempo, una novela para leer y releer muchas veces.

Con Nunca me abandones (2005) el escritor se ubica dentro del terreno de la distopía y la ciencia ficción. No pierde, sin embargo, ese estilo tan particular de la construcción psicológica de los personajes. En dicha novela la distopía no ocurre en un tiempo demasiado lejano sino a finales del siglo XX en una Inglaterra devastada por las guerras donde los clones, la donación de órganos y la imposibilidad de vivir en libertad vuelven la vida insostenible. Es una novela agobiante, lejana a la vez que profundamente inmersa en los miedos que dejó un siglo de extrema violencia y avances tecnológicos que por un lado han aportado mejoras, pero no han cesado de generar cuestionamientos bioéticos. Sigue Ishiguro, en su sexta novela, apostando al monólogo interior, a los edificios que somos los seres humanos, con sus puertas, sus escaleras, sus escondites y sus ventanas luminosas. Con ecos de Camus, o Kafka, Nunca me abandones fue nominada a varios premios literarios y está considerada como una de sus mejores novelas. Existencialista, oscura y atrapante.

El premio Nobel fue totalmente merecido para esta gran figura de la literatura internacional que deja grandes enseñanzas e inspiración en cada una de sus célebres historias.