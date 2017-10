La selección agoniza y ni La Bombonera les sirvió

Los cambios y estrategias del DT Jorge Sampaoli en el equipo argentino no genera resultados. Una selección en estado crítico no pudo ganarle a un subestimado Perú. Argentina está cada vez más lejos del mundial de Rusia 2018 y la fanaticada ya no perdona a su equipo. La molestia de la gente se notó y las redes sociales estallaron con mensajes, insultos y hasta "puteadas" para todo el seleccionado argentino. Por supuesto los memes no se hicieron esperar, y ante el enojo, muchos prefirieron tomárselo con humor. Sin embargo, el panorama deportivo no es muy alentador.

