Cumbia & Política: Cambiemos bloquea recital de Los Palmeras

ROSARIO. Tras idas y vueltas, se confirmó que Los Palmeras tocarán junto a la Orquesta Filarmónica de Santa Fe en la capital provincial. Pero no lo podrán hacer en el escenario planificado, el Puente Colgante, porque José Corral le bajó el pulgar al evento que organiza el gobierno provincial con Miguel Lifschitz a la cabeza. Finalmente, el show se realizará en la costanera de la ciudad muy cerca del monumento al Brigadier Estanislao López.

Carlos Fertonani, organizador del recital, manifestó: “Nos dijeron que no se puede hacer en el Puente, que lo hagamos en la Estación Belgrano, pero explicamos que ahí no se puede hacer porque la capacidad de gente es escasa, y porque se va a grabar un video que va a salir al mundo. El ensayo tuvo un millón de reproducciones. ¿Qué es Santa Fe? El Puente Colgante. No entiendo al intendente José Corral”.

Rápidamente, el intendente salió al cruce de los dichos de Fertonani. “Esta controversia que se generó nos parece que fue generada por la impericia y la mala fe de los organizadores. Tenemos mucha admiración, aprecio y afecto por Los Palmeras; la cumbia es un patrimonio de la ciudad”, aseguró José Corral.

El grupo de música tropical “Los Palmeras” se prepara con la filarmónica de Santa Fe y Cadena 3 accedió al ensayo en el teatro. Se trata de una producción insólita ya que combina el característico ritmo de la cumbia con los instrumentos de la filarmónica.

Los Palmeras y la Filarmonica de Santa Fe - La Suavecita



El grupo se fundó en 1969 con el nombre de Sexteto Palmeras: Osvaldo Zabala en acordeón, Czeslav Popowicz en voz, Jorge Armando Acosta en bajo eléctrico, Quico Lencinas en guitarra, Tati Ruiz en timbales y Oscar "Cachito" Ramírez en tumbadoras.

Esta formación se mantuvo hasta 1971, cuando se retiró Acosta e ingresó Osvaldo "el Abuelo" Raggio.

Los integrantes del grupo son hinchas del Club Atlético Colón y han realizado "La marcha sabalera" y "Bichi gol", por el goleador histórico del club Esteban Fuertes.

Sus integrantes hoy día son Rubén Deicas (voz), Marcos Camino (acordeón, coros y presidente de la empresa), Jorge Omar Grenón (teclados y guitarra), Gustavo Martínez (tumbadoras y coros), Darien Grenon (timbaletas y percusión), Silvio Medina (bajo y coros).

Los Palmeras con Filarmonica de Santa Fe



Marcos Camino, uno de los integrantes de Los Palmeras, puso un poco de paños fríos en la polémica. "Ahora, parece que el intendente autorizó hacer el show a 100 metros más al norte de donde estaba previsto hacerse, y así no habría problemas. Tenemos 45 años de trayectoria y nunca necesitamos de (José) Corral, ni él de nosotros. Si en esto hay un trasfondo político, a nosotros no nos interesa”, se distanció el músico.

Los rumores de una negativa por cuestiones políticas no está carente de argumentos. No sería la primera vez que hay desplantes entre José Corral y Miguel Lifschitz. Un acto de inauguración de nuevas luminarias en una barriada santafesina por parte de la Provincia se vio suspendida por un sospechoso e inoportuno corte de luz que se solucionó ni bien se fueron los funcionarios provinciales.

En otra oportunidad, José Corral no fue invitado al estrado de un acto provincial en la ciudad de Santa Fe y decidió abandonar el acto en el momento en que el candidato a concejal del Frente Progresista, Emilio Jatón, se dispusiera a dar un discurso.

La tensión entre Lifschitz y Corral suma así un nuevo capítulo que nadie duda en que no será el último.

Sukerman

"No puedo denunciarlo porque no tengo pruebas pero me comentan los vecinos en los barrios de la ciudad que vienen camiones del gobierno nacional con mercadería, colchones, frazadas para los barrios más necesitados, todo con publicidad de Roy López Molina", señaló Roberto Sukerman, el candidato a concejal que lleva el justicialismo en Rosario tras imponerse en la interna a una larga lista de contrincantes. Y enseguida agregó: "Lo que no se puede tolerar es el clientelismo, a eso hay que denunciarlo, la intención que tiene es dirigir el voto, lo que hacen es jugar con la necesidad de las personas".

Sukerman criticó con dureza las políticas de Cambiemos ya que, según su visión, "terminan siendo como los que te roban la billetera y te invitan a comer: generan hambre y después apelan al asistencialismo".

Desde el macrismo habían aclarado que no se trataba de un reparto de chapas sino que era una acción concertada en el marco de un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Sin embargo, no es la primera vez que las sospechas se posan sobre los hombros de Cambiemos en Rosario. Durante la campaña rumbo a las PASO, circularon fotos en las cuales se veían boletas de los candidatos locales de Cambiemos entremezcladas en bolsones de alimentos.

El mismo día de la elección primaria, el 13/08, también se tomaron vídeos de un supuesto galpón del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación desde el cual salían continuamente camiones cargados. Ninguna prueba pudo oficiar de denuncia y todo quedó en la nada. Hasta esta semana cuando Mónica Fein y la concejal del Frente Progresista, Verónica Irizar pusieron el grito en el cielo.

Desde el PRO santafesino salieron a defenderse de inmediato.

El presidente del partido en la provincia de la bota, Federico Angelini, no dudó en afirmar que "Rosario no es una quinta del socialismo. Semejante nivel de mezquindad nos preocupa, aunque no sorprende. De no haber sido así estarían denunciando que las ayudas no llegaron".

Días atrás, el candidato a concejal de Cambiemos, Roy López Molina no dudó en afirmar que las denuncias eran "infundadas y poco serias".