"Messi no lo puede creer, Tapia no puede organizar ni una fiesta de 15"

Por una coincidencia de horarios, Alejandro Fantino fue uno de los primeros periodistas en tomar el micrófono para salir al aire en su programa. Por lo tanto, uno de los primeros en analizar lo que ocurrió en La Bombonera luego del empate 0-0 contra Perú.

Con la sangre caliente por la floja actuación del seleccionado nacional, el conductor de Animales Sueltos (América TV), disparó contra la dirigencia de AFA y el técnico Jorge Sampaoli:

"Si analizo la foto, es muy factible que el martes que viene (10/10) vayamos a un repechaje y en 20 días le hayamos ganado a Nueva Zelanda y estemos en el Mundial.

Es cierto que tampoco le pudimos ganar a Venezuela, pero en algún momento, un partido tenés que ganar.

Ahora, si analizamos la película, es una película que tiene impresentables en la AFA, desde el mafioso de (Julio) Grondona, que manejo el fútbol durante tantos años.

(Los que están) afuera de la cancha no pueden organizar una fiesta de 15.

Todo influye porque llegan estos pibes de Europa y ven todo el quilombo que hay alrededor y no la pueden creer. Es una película de terror.

La película tiene un pibe que está hinchado las pelotas, incluso con sus compañeros.

Ecuador está eliminado. Ahora, es un partido de no menos de 50 millones de dólares. Osea, no van a jugar porque sí; van a jugar porque hay mucha plata. Los ecuatorianos se juegan la vida contra Argentina.

Pequeño recorte sobre Daniel Mollo. ¡Estalló al aire!:

Dos cosas más quiero decirles:

El técnico nuestro (Jorge Sampaoli) cobrá 70 millones de pesos al año. La verdad, si yo le voy a pagar 7 millones de pesos por mes, dame una solución. No sé, pelado, cabeceá vos, pateá los penales, pero dame una solución. Dejame de romper las pelotas.

Si no, no me vendas más humo. Me tienen los huevos al plato que viajen a Europa para reunirse con estos muchachos a mirar videitos. Quedate y fijate si alguno de acá tiene aptitudes psicológicas para clasificar a un Mundial.

Messi y todos estos muchachos están acostumbrados a jugar finales, no por el descenso.

Creo que vamos al Mundial, pero si vamos así, somos boletas en primera vuelta.

Y lo último: ¿Cómo puede ser que no esté (Lucas) Alario? No entiendo. Y no está (Lucas) Pratto. ¿Qué hizo Pratto para no estar?"