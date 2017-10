Daer dice que Pichetto no votará ninguna reforma…sin aval de la CGT

El peronismo ya está en plena etapa de reorganización y la CGT también se reposiciona. A pesar de haber desactivado el paro general contra el Gobierno nacional, tiene sus reparos con una eventual reforma laboral y por eso se reunió con los representantes del PJ en el Senado. Producto de esos contactos, Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato de conducción de la CGT, aseguró este viernes (6/10) que el presidente del bloque del FpV-PJ en la Cámara alta Miguel Ángel Pichetto, se comprometió a que ese espacio no votará ninguna reforma laboral "que no tenga consenso" con la central obrera.

"El bloque del peronismo en el Senado nos ratificó que no aprobará nada que no tenga consenso con la CGT", aseveró Daer en declaraciones a radio Continental, el sindicalista ratificó la decisión de "conversar y dialogar todos los temas que sean necesarios" con el gobierno siempre y cuando no haya "posiciones unilaterales de destrucción de derechos".

Este jueves (5/10), Pichetto recibió a la cúpula de la CGT, en un encuentro junto a otros legisladores y al mandatario de La Rioja, Sergio Casas, en el que comprometieron una cumbre entre la central obrera y los gobernadores peronistas para después de las elecciones de octubre.

Daer ratificó que hay dos temas que se están analizando con la Administración Macri que son el blanqueo de trabajadores y la formación profesional, temas que la central obrera apoyaría.

De todas formas, advirtió que hay cosas "que son pilares del derecho laboral" como "el convenio colectivo de trabajo, la ley de contrato de trabajo, sostener la seguridad social, el sistema previsional y el sistema de salud", cuestiones que la CGT no está dispuesta a resignar.

Daer agregó que el peronismo "debe tener un gran debate", y que "se tienen que acabar estas posiciones terminantes de no aceptar al otro, de no consensuar".