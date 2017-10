El polémico exabrupto de un candidato contra Sampaoli (y cruce con Rial)

El candidato a diputado nacional por la fuerza Vamos Juntos, Fernando Iglesias, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter donde calificó como “deficiente mental” al técnico de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, tras el empate 0 a 0 con Perú ayer por la noche, en el marco de las eliminatorias de cara al mundial de Rusia 2018.



El mensaje del periodista, escritor y tercer candidato en la lista que lidera Elisa Carrió en la Ciudad de Buenos Aires provocó mucho rechazo en Twitter. “Qué mal que uses ‘deficiente mental’… Sin palabras”, le respondió un de los usuarios. “¿Deficiente mental? ¿No será que se está equivocando Iglesias? Le puede gustar o no, pero usar esos términos no me parece justo", dijo otro usuario. “Deberías utilizar con más coherencia la frase "deficiente mental." En esta le pifiaste...”, fue otras de las críticas que recibió.



Y hasta Jorge Rial salió con los tapones de punta, lo que provocó una réplica de Iglesias:

Sampaoli será un deficiente mental, no lo niego, pero hoy el equipo jugó bien y mereció ganar por dos goles. Ojalá haya más suerte el martes — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) 6 de octubre de 2017

A uno lo matan y al otro se la dejamos pasar. Cuál es la diferencia entre @alexcaniggia y @FerIglesias ? pic.twitter.com/lHhAbYxX4m — JORGE RIAL (@rialjorge) 6 de octubre de 2017