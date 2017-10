John Lennon, el músico entre The Beatles y Yoko Ono

Un 08/12 de 1980, en Nueva York, Mark David Chapman mató de 5 disparos al mítico John Winston Lennon en la entrada del edificio Dakota, donde vivía, y terminó con la vida del cantante de The Beatles. Si bien la banda ya estaba disuelta, Lennon continuaba con su música, al igual que el resto de los integrantes.

El músico nació un 09/10/1940 en Liverpool, una ciudad portuaria inglesa. Hijo de Alfred Lennon y Julia Stanley, el cantante quedó bajo el cuidado de su tía Mary Stanley.

En julio de 1957 conoció a quien sería su gran compañero, James Paul McCartney y formaron su 1er grupo, The Quarrymen. Dos años después llegó George Harrison y comenzaron a hacer algunas pequeñas presentaciones con el nombre de Johnny and the Moondogs y The Nurk Twins. Con los años, el nombre de la banda fue cambiando y, a principios de 1960, se llamaron Long John and the Silver Beatles, que después se redujo a The Silver Beatles, y más tarde a The Beatles.

Los 3 integrantes, junto con algunos músicos profesionales, comenzaron a viajar, llevando su música a distintos países como Escocia y Alemania. Cuando regresaron a Liverpool, empezaron a presentarse habitualmente en The Cavern, un club subterráneo. Fue allí donde, Brian Epstein, dueño de una tienda de discos, los descubrió en 1961. Pese a no tener experiencia, se ofreció a ser su mánager. A partir de aquel entonces, The Beatles alcanzó un gran éxito y, en 1962, se unió Ringo Starr en la batería.

Fue así como The Beatles alcanzó un gran éxito en Europa y Estados Unidos y sus canciones, compuestas en su mayoría por Lennon y McCartney, se cantaban en todo el mundo. Su forma de vestir y su estética también se volvieron un sello característico. Para aquel entonces, firmaron contrato con la compañía discográfica EMI.

En 1965 fueron nombrados Caballeros de la Orden del Imperio Británico y Lennon dijo una frase que generó mucha polémica: "Los Beatles son más populares que Jesucristo".

La muerte de Epstein en 1967 y el matrimonio de Lennon con Yoko Ono en 1968 fueron 2 hechos que anticiparon la separación de The Beatles en abril de 1970. "El sueño se ha acabado", anunció Lennon. Los problemas ecónomicos y los celos entre Lennon y McCartney fueron motivos centrales en esta decisión.

El músico y su mujer se convirtieron en activistas a favor de la paz, y Lennon se alejó por un tiempo de los escenarios. Pero tiempo después decidió regresar junto a Yoko y formó la Plastic Ono Band, publicando varios discos. Su gran éxito fue Imagine, editado en 1971 y considerada una de las canciones más importantes del siglo XX. Años más tarde, en 1980, grabó con Yoko el álbum Double Fantasy.

"Hay gente irritada conmigo porque no hago música. Si yo hubiera muerto en 1975, sólo hablarían de lo fantástico que era y cosas así. Lo que les enfurece es que yo seguí viviendo y decidí que lo más importante era hacer exactamente lo que me apetecía. En estos cinco años de silencio he aprendido a librarme de mi intelecto, de la imagen de mí mismo que yo tengo. Las canciones que hago surgen de forma natural, espontánea, sin pensar conscientemente en ellas. En cierta forma, es como volver al comienzo. Tengo la sensación de que estoy ante mi primer disco", explicó Lennon sobre su regreso.

Sus discos solista fueron: John Lennon/Plastic Ono Band (1970), Imagine (1971), Some Time in New York City (1972), Mind Games (1973), Walls and Bridges (1974), Rock 'n' Roll (1975), Double Fantasy (1980), Milk and Honey (1984).

Cuando Lennon fue asesinado el 08/12/1980, no hubo funeral público sino que todos sus seguidores hicieron una meditación silenciosa por 10 minutos.

