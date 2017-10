Macri, chocho: En Córdoba, Obama elogió su gestión (y piropeó a Vigo)

Barack Obama llegó a Córdoba, en medio de un fuerte operativo de seguridad, para cerrar este viernes (06/10) el Congreso de Economía Verde que organizó la Advanced Leadership Foundation con el gobierno provincial.

En ese marco, el ex presidente de Estados Unidos agradeció y reconoció el "liderazgo" del gobernador Juan Schiaretti "en la provincia y el país" y enfatizó los esfuerzos del presidente Mauricio Macri "por reconectar a la Argentina con el mundo".



Obama aseguró estar "impresionado" por "el trabajo que se ha hecho en la Argentina".



"Macri inició esfuerzos para reconectar al país con la comunidad mundial", destacó y resaltó: "Me impresiona mucho el trabajo que se ha hecho en la Argentina".



Al destacar el "crecimiento económico" de nuestro país, resaltó que "es vital mantener el liderazgo en la región y en el escenario internacional".



Después de recordar su visita de hace un año a la Argentina, afirmó que es importante el liderazgo de Macri en la región porque hay problemas que se deben solucionar "entre varios países".



"Vamos a tener que ser socios porque tenemos muchos problemas que afectan a muchos países", consideró, y alertó sobre los efectos del cambio climático.



"Sabemos qué tenemos que hacer para prevenir daños irreparables, dejar nuestra contaminación, atacar las amenazas globales; no podemos condenar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos" a un mundo peor.



"Somos la primera generación en sentir el impacto del cambio climático pero también la última que puede revertir sus efectos", planteó. Repasó su compromiso con el tema, tanto cuando fue Presidente de la mayor economía mundial, como "padre de dos hijas que espera que pronto lo hagan abuelo".



Schiaretti, en tanto, declaró "visitante ilustre" a Barack Obama. "Sabe que Córdoba es una provincia muy importante por su legado jesuítico", señaló.

# El piropo de Obama a la mujer de Schiaretti



El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, contó en diálogo exclusivo con Cadena 3 que Obama piropeó a su esposa, Alejandra Vigo.



"Sacamos una foto, Alejandra, él y yo. Él se iba a poner al medio y dice: 'No, no, la flor, al medio de dos espinas', y puso a mi señora al medio. Un galán", resaltó entre risas el mandatario.

Al ser consultado si se puso celoso ante el piropo, Schiaretti disparó: "Cómo me voy a poner celoso a esta altura del campeonato".



Schiaretti calificó al líder mundial como "una persona muy afable, de gran carisma y muy cálida".