Esperando el Bitcoin Gold, dividiendo lo dividido

James Dimon, chairman, president y CEO de JPMorgan Chase afirma que el bitcoin es "un fraude". Mark Cuban, dueño de los Mavericks de Dallas de la NBA, propietario de los cines Landmark y Magnolia Pictures y presidente de la cadena de cable HDTV AXS TV, dice que es "una burbuja". Pero la dirigente conservadora británica baronesa Michelle Mone, dueña de Ultimo Brands International Ltd. considera que es el futuro del dinero. Los gemelos Winklevoss, verdaderos inventores de lo que se conoce como Facebook, dicen que la criptomoneda es "la más grandiosa red social de todas", aunque el periodista del The Wall Street Journal, James Mackintosh, afirma que bitcoin no tiene ningún valor. De todos modos, Wences Casares, CEO de Xapo y director de Paypal, se encuentra convencido que un día no tan lejano, 1 bitcoin valdrá US$ 1 millón. Hay novedades sobre el bitcoin.

Por AGUSTÍN MARIO GÓMEZ BERETAbogado graduado con honores en UBA, se especializó en Derecho Marítimo y Seguros. Master en Finanzas en la Universidad de San Andrés, y programa de intercambio en ESCP Europe. Viernes 06 de octubre de 2017 16:55 hs