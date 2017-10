Probation para Carmen Barbieri: Deberá cocinar en una parroquia y hacer tareas de limpieza

Carmen Barbieri deberá cumplir una probation, y tendrá que cumplir 432 horas de trabajo, que incluyen cocinar para 190 personas en una parroquia de Saavedra y hacer tareas de limpieza en otros lugares. Es por una causa que le inició su ex empleada, Natividad Díaz, por "falsa denuncia y frustración maliciosa por el cobro de cheques".



Después de haber regresado de las Termas de Río Hondo, donde se instaló durante meses para llevar a cabo su obra "A la Carmen", la cómica se hizo presente en Comodoro Py para entrevistarse con la jueza de ejecución penal económico, quien determinó en julio pasado que Barbieri debía cumplir una probation.



Luego de la reunión, Carmen se mostró tranquila con la decisión de la justicia, y explicó que deberá asistir dos veces por semana a una parroquia en Saavedra, adonde tendrá que cocinar para 190 personas.



“Voy a ir a una parroquia en Saavedra, en principio una o dos veces por semana, a cocinar para 190 personas. Después creo que tengo que ir a limpiar a otro lados, pero estoy pidiendo que por favor me hagan el pase para Mar del Plata, porque yo me voy cuatro meses a trabajar allá”, contó en diálogo con Radio Mitre.



"Hay mucha gente que hace probation en esa parroquia. Por ahora voy a cocinar para 190 personas. Voy a hacer todo lo que me digan. También voy a tener que limpiar. No hay ningún problema", declaró.



Según confirmaron en Intrusos, Barbieri comenzará a cumplir las horas el miércoles que viene, al mismo tiempo que deberá hacer una donación de $ 25.000 al comedor de Margarita Barrientos.



La causa comenzó en 2016, cuando Natividad quedó detenida en una comisaría de Chacarita por intentar usar cheques robados. Luego de ser liberada, la ex empleada demandó a Barbieri, ya que la cómica había sido quien había denunciado anteriormente la desaparición de esos cheques.



Natividad inició entonces una causa contra su ex empleadora, por la que Carmen fue acusada de "falsa denuncia y frustración maliciosa por el cobro de cheques", y por la cual deberá cumplir una probation de 432 horas de trabajo.