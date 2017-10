Carrió-Filmus-Lousteau: Miércoles 11/10, el único debate antes del 22/10

CIUDAD DE BUENOS AIRES. Los candidatos a diputados nacionales por la Ciudad que superaron las PASO se verán las caras en un debate, con miras a las elecciones generales del 22/10. En encuentro será el próximo miércoles 11/10 en la señal TN, que se emite a las 22:00. Aunque en un principio se hablaba de los 3 candidatos mejor posicionados en las primarias, finalmente participarán Elisa Carrió (Vamos Juntos), Daniel Filmus (Unidad Porteña), Martín Lousteau (Evolución), Matías Tombolini (1País), Marcelo Ramal (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) y Luis Zamora (Autodeterminación y Libertad).



La semana pasada, los asesores de los candidatos y la producción del canal definieron 3 ejes del debate, tiempos para exponer, para preguntar y repreguntar a los otros candidatos con derecho a réplica.



Las temáticas serán:

> Justicia y Seguridad (incluirá entre otros subtemas Transparencia y Derechos Humanos);

> Economía y Relaciones Internacionales; y

> Educación y Desarrollo Humano.

La elaboración de los temas quedó a cargo de un comité académico de la UBA, consensuados con la producción y candidatos, que tendrán la misma cantidad de invitados para presenciar el debate. El miércoles se sorteará el orden de las temáticas.



Será un minuto de presentación por candidato, por cada uno de los temas. Además, podrán preguntar sobre cada temática a cada contrincante, con treinta segundos para preguntar y otros treinta para repreguntar. Tendrán un minuto para responder y otro para el cierre. El debate en total durará 96 minutos: 6 de presentación, 25 por cada tema y 6 minutos de cierre.



El resultado de las PASO dejó muy bien parado al frente Vamos Juntos, que obtuvo el 50,13%, seguido por Unidad Porteña con el 20,96% y Evolución, que alcanzó el 13,19%. En tanto, 1País sumó el 3,97%; el Frente de Izquierda el 3,84% y AyL el 3,76%.



La tranquilidad de Carrió, sacudida por las tomas y Joanna Picetti



El oficialismo porteño quedó más que conforme con el resultado de las PASO. Sin embargo, días después comenzaría una inesperada confrontación con los estudiantes porteños, que desde el 29/08 decidieron tomar los colegios de la Ciudad, en rechazo a la reforma educativa "Secundaria del Futuro", que se implementará en 2018 y busca prácticas educativas obligatorias para los alumnos de quinto año.



Unas 30 escuelas permanecieron tomadas durante 1 mes, con reuniones de la ministra de Educación, Soledad Acuña, con los centros de estudiantes y la intervención de la Justicia de por medio. Las tomas se levantaron progresivamente, con la condición de seguir el diálogo, aunque el gobierno porteño está determinado a aplicar la reforma el año que viene.



Por otro lado, hace algunos días trascendió el caso de Joanna Picetti, la 8va candidata a diputada en la lista que encabeza Elisa Carrió. Picetti, de 37 años, fue denunciada en dos fueros por "maltrato infantil" por su ex marido, David Bibulich. Actualmente la candidata a diputada, que fue objeto de impugnaciones ante la Justicia y la Cámara de Diputados por "inhabilidad moral", está separada de su ex pareja con quien tiene 3 hijos, cuya tenencia disputa.



"O renuncia a su candidatura o va a ser excluida", posteó Carrió en su cuenta oficial de Facebook. “Picetti tiene una acusación grave de parte de su familia, en la cual no vamos a entrar porque están sus hijos en el medio", explicó la cofundadora de Cambiemos al profundizar la polémica con su compañera de lista.



Desde el oficialismo aseguran que ninguno de los dos temas impactarán en la imagen de Carrió y por ende, las proyecciones de superar los 50 puntos de las PASO siguen en pie.



Por ejemplo, tres semanas antes de que se celebren las elecciones generales de octubre, la consultora Opinaia posicionó a Elisa Carrió en el primer lugar con el 53,1% de los votos. La lista encabezada por Daniel Filmus obtendría el 22,6% de los sufragios y tercero se ubica el espacio de Martín Lousteau, que apenas supera el 12%. La mayoría de las mediciones difundidas en estos días arrojan números similares.



La puja por el 2do. puesto entre Filmus y Lousteau



La polarización sigue como eje de la campaña. Ahora Filmus se enfoca en el "ajuste" para criticar a Carrió, mientras que Lousteau va por el kirchnerista con la idea de "no volver al pasado".



Recientemente, el ex embajador en Estados Unidos brindó duras declaraciones contra el espacio de Unidad Porteña. “El responsable de la mayoría de los conflictos que se generaron en el país se llama Guillermo Moreno y está en el espacio de Filmus, todavía está ahí”, disparó Lousteau y agregó que este es el caso de “candidatos que no tienen ideas propias, van a votar siempre lo que les diga Cristina”.



“Cuando Filmus mira el pasado y al kirchnerismo, como todos los kirchneristas, hace una visión selectiva de las cosas”, indicó y le aconsejó: “Yo si fuera Filmus, a lo que no querría volver y me gustaría que lo dijera, es a De Vido, a Jaime, a Boudou, a los secretarios de Cristina, a Uberti, al país desaparecido porque lo administraron mal y se lo robaron”.



Días atrás, a modo de parodia de la película “Volver al Futuro”, la Juventud Radical y el grupo de "Jóvenes con Lousteau" armaron un video en el que el ex ministro de Educación viaja en el tiempo, a fechas claves para el kirchnerismo. Pero en el spot, cuando el personaje del profesor Emmett Brownn, le propone ir al día en que el ex secretario de Obras Públicas, José López, ingresó con bolsos llenos de dinero a un convento de General Rodríguez, Filmus termina sin poder recordarlo. “No llevemos más pasado al Congreso”, es el mensaje final.

Lousteau vs Filmus: Volver al Pasado



Filmus respondió con otra chicana: “Me parece que si hay un momento al que no querría volver es cuando Lousteau fue ministro de Economía porque la pasamos mal. Aspiraría a no retornar a eso y que (Lousteau) no proponga nuevamente la ley 125”, disparó durante una conferencia de prensa.



“Habíamos firmado un acuerdo para debatir con Elisa Carrió y Martín Lousteau, pero nos enteramos por los medios que el Gobierno le pidió a la doctora Carrió que cambie las condiciones”, se lamentó Filmus sobre el debate, y contó que “solo se podrá hacer una pregunta a cada candidato y que cada uno deberá responder, pero no tenemos la posibilidad de tener un debate libre”.

Con todo, Filmus adelantó que “vamos a aceptar las condiciones que pone una sola candidata porque no tenemos opción”, a pesar de que “nos hicieron el pedido de otros canales”.