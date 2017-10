28 años de los indultos a Firmenich y Videla

Importante: los indultos no sólo fueron de militares y civiles vinculados a los militares. También fueron indultados Mario Eduardo Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Roberto Cirilo Perdía y otros. Pero la historia insiste, 28 años después del indulto que concedió Carlos Saúl Menem invocando sus facultades presidenciales, en circunscribir los indultos a 220 militares y 70 civiles autores y cómplices de crímenes cometidos durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional. Más allá de la memoria parcial, sin duda fue un intento valiente de cerrar profundas heridas que, más tarde, el kirchnerismo reabriría por conveniencias mezquinas: los Kirchner querían diferenciarse del peronismo de Eduardo Duhalde y recurrieron a la sociedad con Madres y Abuelas e Hijos de Plaza de Mayo y CELS para construir su ya momificado Frente para la Victoria. Urgente24 siempre respaldó la Teoría de los 2 Demonios como el mecanismo más eficiente para reconstruir la sociedad argentina, y durante 12 años cuestionó a los K por ese motivo. Resulta inadmisible que Cambiemos no tenga un punto de vista único al respecto. Así como Mauricio Macri no quiere hacerse cargo de la eliminación de los desequilibrios fiscales tampoco quiere asumir la responsabilidad de reescribir la historia reciente de los argentinos.

