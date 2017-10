"Después del 22/10, el peronismo necesita un nuevo Teatro Odeón"

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) reconoció como Mejor Programa de Investigación a "1 + 1 = 3", conducido por Santiago Cúneo. La labor premiada fue la de 2016 cuando el programa estaba en Canal 26, lo que no sucede en el presente porque la relación explotó cuando Canal 26 se negó a difundir una investigación de Cúneo que se enfocaba en Grupo Clarín.

Urgente24 entrevistó a Cúneo:

-¿Cuál es la diferencia entre tu "1+1=3" en Canal 26 y tu "1+1=3" en Crónica TV?

-El apoyo del canal. En Canal 26 fuimos uno de tantos programas de productoras independientes, con los cuales los dueños no tienen relación alguna y muchos menos empatía. En Crónica nos dieron un respaldo al producto. Por ese motivo, el Martin Fierro, si bien premia nuestra producción 2016, es evidente que influye para ganarlo la consolidación 2017 y eso es mérito compartido con Crónica.

-El mercado de las noticias en la TV por cable tiene varios canales: Crónica, TN, A24, Canal 26, C5N y hasta +LN. Y una cantidad de periodistas se desempeñan en todos esos productos. ¿Cuál es el análisis que hacés de tus colegas?

-En el periodismo televisivo hay 2 modelos de periodistas muy definidos y diferentes. Por un lado, los periodistas que tienen una especialidad y se refieren específicamente a su temática sobre la que informan o comentan con autoridad. Por otra parte, los periodistas genéricos, apegados a 'bajar línea' según los intereses del grupo corporativo en el que trabajan. En este segmento hay casos patéticos.

-Hay quienes comienzan a advertir que Mauricio Macri no es tan diferente a Cristina Fernández de Kirchner en su vínculo con el periodismo. ¿Compartís o discrepas con este enfoque?

Robo del Petróleo Argentino: Piedra Libre Lázaro Báez Canal 26, 1 + 1 = 3 Completo



-En la visión estructual del periodismo, Mauricio Macri y CFK se asemejan muchísimo. Ambos exigen un comportamiento genuflexo del periodista, y ambos se parecen en la reacción de enojo que les provoca el disenso. Te diría que la mayor diferencia entre Macri y CFK es que ella presionaba con la asignación de pauta, y él presiona con el corte de la pauta.

-¿Cómo evaluás la agenda de los medios mirando un poco más allá del domingo 22/10?

-Lo que se observa antes o después del domingo 22 es una sociedad no federalizada, por lo tanto no hay una agenda sino una cantidad de agendas locales. Tomemos el caso de Santiago Maldonado. En este momento estoy en la ciudad de Corrientes. Aquí no existe ni interesa el caso Maldonado, que es una cuestión de la Patagonia, una región tan lejana que parece otro país. Aquí el tema es el transplante que precisa un nene, pero fuera de Corrientes a nadie le interesa ese tema tan importante acá. Dejama decirte algo a propósito del tema Maldonado: Macri y CFK comparten una gestión pésima de las fuerzas de seguridad, y también comparten la preferencia por ex montoneras para ministra de Seguridad. (N. de la r.: Nilda Garré y Patricia Bullrich).

-¿Quién es tu público televisivo?

-Mi público es el zapping. Yo no tengo público cautivo de la grieta porque no me interesa la grieta. Por lo tanto, no tengo nicho. No soy ni Roberto Navarro ni Jorge Lanata. Yo pesco gente que busca algo en la pantalla y por ahí se engancha conlo que estoy ofreciendo, y es un público heterogéneo, que me mira mientras no afecte sus intereses. Porque cabe señalar que hoy día en la Argentina hay mucho público intolerante con las opiniones que no comparte.

+1=3 (El Caso Nisman)



-Vos te identificás con el peronismo. La Administración Macri se preocupa mucho por presentar nuevos interlocutores peronistas para después del domingo 22/10. ¿Qué opinás?

-El gobierno tiene, efectivamente, la iniciativa en toda esta cuestión de la reformulación del peronismo. Lo que se sabe es que el PJ se queda sin CFK, que ella misma sabe que ésta será su última elección. A partir del lunes 23/10 hay que ver quién puede convocar y bancarse un nuevo Teatro Odeón. (N. de la R.: reunión clave para reorganizar el peronismo luego de la derrota ante Raúl Alfonsín, en 1983). De lo contrario, no tiene futuro. Suceden situaciones muy curiosas en estos días. Juan Manuel Urtubey tenía 'la vaca atada' en Salta y resulta que está o ganando con mucha dificultad o perdiendo, y ahí tenés un peronista que trastabilla antes de comenzar. El peronismo tiene una mística eterna pero una estructura de poder hecha percha, en especial porque es incapaz, al menos hasta ahora, de alcanzar a las nuevas generaciones. Tenés a 45% del padrón fuerta de tu alcance. Hablás del abrazo de (Juan) Perón y (Ricardo) Balbín y no significa nada porque toda esa gente tiene alguna idea de Perón pero no tiene la más remota idea sobre quién fue Balbín.

1+1=3 Especial RAM / Mapuches / Maldonado



-Pero esta descripción que hacés del peronismo político también alcanza al peronismo sindical, ¿o no?

-No necesariamente. Los sindicalistas, a través de las obras sociales, todavía le resuelven algunos problemas a mucha gente porque la salud pública es patética y la medicina prepaga es un negociado. Si no existieran las obras sociales, el 60% de la población quedaría sin atención sanitaria. Entonces, el sindicalismo tiene resultados para exhibir. Los políticos peronistas no tienen resultados para mostrar. No es una diferencia menor. Luego, si un sindicalista tiene que ir preso por corrupto, que vaya. Pero no es Mauricio Macri quien puede aconsejar al respecto. El Presidente no está en condiciones de enseñar moral a los sindicalistas.