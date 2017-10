"Si prometés una Reforma Laboral hacela en serio, no una de mentirita"

-La Administración Macri considera una demostración de su éxito los volúmenes conseguidos de colocación de deuda pública. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

-La deuda colocada es una cuestión de la tasa de interés ofrecida, en relación a las tasas de interés vigentes en el mundo por otros países. Esa deuda es indispensable para mantener la economía en el corto plazo, algo compatible con los objetivos electorales de la Administración Macri. Y me refiero al corto plazo porque no demorará mucho la nueva corrección de tasas de interés de la Junta de la Reserva Federal. Entonces, la Administración Macri tendrá que tomar una nueva decisión sobre tasas de interés que nos demostrará si puede colocar deuda sin ajustar su oferta de rentabilidad. Más allá de todo esto, quiero señalar que en 2018 el pago de intereses de esta deuda contraída requeriría un superávit primario equivalente a US$ 20.000 millones y algo semejante nunca se consiguió en la historia argentina. Entonces, además de ganar elecciones tomando deuda hay que preguntarse cómo conseguir dólares genuinos, por los que no haya que pagar tasas de interés, y escasean las inversiones posibles. Quizás algo en energía renovables y energía convencional. No mucho más.

-Acabás de mencionar a la Reserva Federal. Hay muchos interrogantes acerca de los movimientos de la Administración Trump para concretar una reforma impositiva con repatriación de capitales de empresas estadounidenses. ¿Cómo impactaría algo semejante en la economía argentina?

-A mi me provocan dudas las especulaciones de la Administración Trump acerca de su plan de volver atractiva la economía estadounidense porque nadie está explicando cómo van a cubrir el agujero que provocará la baja de alícuotas que pretende Trump. Y no es un dato menor. Luego puedo agregar que hay otras competitividades que me preocupan más y afectan a la economía argentina. Por ejemplo, la de Brasil, de prosperar su reforma laboral y otras reformas que puede encarar un Presidente sin ninguna posibilidad de permanecer en el poder más allá de su mandato. La economía argentina ha perdido competitividad al punto de necesitar extraordinarias tasas de rentabilidad prepactada, no de riesgo, para atraer capitales genuinos. Por ejemplo, observo que hay negocios que atraen como la compra de tierra para levantar torres de generación eólica, pero es muy puntual. Y te doy un dato: se esperaban inversiones de las aerolíneas low cost pero están llegando abogados de Suiza porque hay muchos problemas con su contraparte argentina cuyo rostro visible es Guido Parisier. Me imagino de regreso en Suiza lo que dirán esos abogados sobre las condiciones para hacer negocios en la Argentina.

-La Fundación Capital, que dirige Martín Redrado, afirma que para bajar la inflación no basta el modelo monetaria que promueve la política de 'target inflation'. ¿El Gobierno entiende el concepto?

-Todos sabemos que lo que se llama 'target inflation' se ejecuta de modo incompleto en la Argentina hoy día. Quiero decir que se practica en cuanto a la política monetaria pero no en cuanto a la política fiscal. No veo logros en lo fiscal y no entiendo cómo puede colaborar la política fiscal para lograr un cumplimiento pleno del modelo antiinflacionario llamado 'target inflation'. El Banco Central hace su tarea y en forma correcta pero es insuficiente. Bajar la inflación del 40% anual al 20% está muy bien pero también es cierto que una inflación del 20% anual es una barbaridad en el siglo 21. Y no veo cómo bajarán la inflación del 20% anual si no hacen lo que les reclama el mercado.

-Sin embargo, los funcionarios del área de economía dicen que el rally de la Bolsa de Comercio, la evolución alcista del índice Merval, demuestran el optimismo de los inversionistas y la confianza en el horizonte de Mauricio Macri.

-Acerca del Merval yo lo que descubro es un clima de final de fiesta. Primero te digo que si tomás el valor de una acción por la cantidad de acciones emitidas por una empresa tenés el valor de la capitalización bursátil de esa compañía. Vos mirás los montos y resulta que valen una pavada. Pero hay más que tenés que tener en cuenta: hay operadores muy grandes desarmando posiciones y la única forma de hacerlo es provocando un ambiente de optimismo para que ingrese todo el chiquitaje y compren esas posiciones que los otros quieren vender. Esto no sólo está ocurriendo aquí sino también en USA. Por eso es final de fiesta: los grandotes quieren quedarse líquidos.

-Mucho se comienza a escribir sobre la agenda de la Administración Macri a partir del lunes 23/10. ¿Cuál es tu punto de vista?

-Muy dudoso. No los veo hablando de reformas específicas sino todo muy vago. Además todos ya sabemos lo que Jaime Durán Barba piensa de los ajustes, en especial los fiscales: hay que evitarlos. Al respecto creo que un triunfo de Cambiemos, con las diferencias que se mencionan, hará que prevalezca la consigna: "Si así ganamos, sigamos". Por ejemplo, que me digan que la reforma laboral la van a hacer a través de las paritarias me parece que han provocado una enorme desilusión entre los empresarios y ejecutivos. La reforma laboral para ser una reforma laboral tiene que ser como la de Brasil pero Cambiemos está dudando. Hay un sector de la Fundación Pensar que había propuesto el shock y ahora promueve las reformas estructurales, pero hay otro sector que insiste en los beneficios del gradualismo. Esto ya lleva 2 años de puja, casi siempre han ganado los gradualistas y no creo que cambie.

-Unos dicen que el dólar seguirá con tendencia bajista gracias al éxito de la economía de Macri. Otros afirman que el atraso ya es muy pronunciado y estamos en los niveles de noviembre de 2015. ¿Qué opinás?

-El dólar tal como está no le conviene ni al país ni al gobierno. Para comenzar, no se ha detenido la fuga de divisas. El dato no es menor: US$ 16.000 millones ya se fugaron este año. Luego, las empresas y los bancos siguen comprando dólares porque consideran que habrá, por lo menos, una corrección por inflación en un horizonte no muy lejano. Por supuesto que un dólar a $25 resolvería muchos de los problemas de competitividad de la economía argentina, y esto lo saben todos.

-Última: hay una histórica puja entre Nación y provincias sobre distribución de recursos tributarios. Se afirma que será un tema importante en los meses que vienen. ¿Compartís eso?

-Todo depende lo que decida la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora, te digo que creo que todo el debate sobre el Fondo del Conurbano tiene como objetivo apuntalar el proyecto de Mauricio Macri dejando el gobierno a María Eugenia Vidal, para retomarlo en el siguiente mandato presidencial, tal como era el proyecto de los Kirchner. Luego, conceder a Provincia de Buenos Aires lo que reclama provocará agujeros negros en las provincias, en especial en cuanto al gasto corriente, y eso presionará por Anticipos del Tesoro Nacional. Entonces, es una cuestión electoral.

Un texto de Marcelo Trovato titulado "Vientos de Cambio":

"La inflación núcleo no cede del 2% mensual y no debe de sorprendernos porque además de la consabida carga impositiva, cadena de valor y perspectiva de incremento de los combustibles, del presupuesto 2018 no se desprende que el Déficit Fiscal se ajuste mucho, sino que si hilamos fino es muy probable que a lo largo del año se incremente.

El Banco Central está demasiado solo en la lucha por corregir la inflación, y muchos mas solo utilizando el Target Inflation, cualquier libro de economía nos enseña que para que las metas de inflación se logren exitosamente son tres los actores que deben actuar, la autoridad monetaria, el Ministerio de Hacienda recortando el gasto y las políticas económicas claras que coadyuven a generar expectativas de menor inflación.

Este rebote de la actividad, que de a poco se va extendiendo a mas sectores, no hace mas que ubicarnos en la senda que se transitaba durante el año 2014/2015 con el agravante que ya hemos utilizado el 70% de la capacidad aconsejable de endeudamiento con respecto a nuestro PBI. El 30% restante se va a tener que utilizar para mantener la gradualidad, eso equivale a casi US$ 60.000 millones adicionales hasta 2019 y un gasto anual de intereses de US$ 30.000 millones/año.

¿Qué puede modificar este escenario para mejor? Una verdadera lluvia de inversiones nacionales primero e internacionales después.

Nuestra coyuntura sumado a una derrota contundente del Kirchnerismo en Octubre ¿alcanza para que las inversiones tomen la decisión?

Vaca Muerta, la energía termoeléctrica y energías sustentables, de hecho sobre estas ultimas la ley dictada para que la energía sobrante pueda ser comercializada tiende a encaminar esta alternativa de negocio.

La obra pública convergiendo el sector privado con el sector público serán otra aspiradora de inversiones.

Pero la pregunta sigue siendo, alcanzan....? Y la respuesta claramente es no. Es un puntapié inicial si y solo si se consolida una fuerza política capaz de imponer sin titubeos una Reforma Laboral, Impositiva y Económica integral, abarcando a las provincias, y siendo competitivos para equilibrar la balanza comercial con un déficit de récord histórico.

Si la acordada de la Corte Suprema respecto del Fondo del Conurbano se utiliza para llevar adelante la estrategia Macri/Vidal/Macri será haber dado un paso adelante y cinco para atrás. Confiamos que la Provincia de Buenos Aires sea el motor junto con el sector agrícolo ganadero y economías regionales quienes pongan en marcha el verdadero cambio que hace falta.

Pero para completar el cuadro de necesidades es imperativo contar con un tipo de cambio competitivo y tasas pasivas plausibles de tomar créditos por parte del sector productivo.

Indudablemente la gran perdedora en los próximos meses será la clase media, cuyo salario se verá afectado por la inevitable suba de tarifas, medicina prepaga, combustibles y alimentos, entre los principales dolores de cabeza que vendrán post elección. Pero cuando la fiesta termina, la facturas siempre las pagan los que se quedan hasta el final.

En términos de mercado, y sin eufemismos un Merval de 27.000 puntos es una "bobada", y que puede valer "una bobada y un cuarto" y hasta quien sabe tal vez mas, hasta "donde puedan" diría un amigo.

Las paridades de los bonos en dólares están al "tope"

La capitalización bursátil de la renta variable tienen descontado en sus precios un país escandinavo.

Los bancos han colocado mediante suscripciones todas las acciones que quisieron.

Y por ultimo suben las especies del Panel General a valores que sorprenden pero mas aún sorprendente es que aquel inversor que quisiera vender una cantidad importante no podría, precios tiene, el volumen aunque parezca que existe, no es mas que comprar dos y vender cuatro.

El final de la fiesta está muy cerca, el BYMA y VALO, las dos ultimas joyas quizá sean las que se ocupen de realizar el cierre a toda orquesta.

Mientras tanto en Estados Unidos los grandes fondos y analistas de probada eficacia discuten si la corrección inminente de los índices americanos será del 20%, porque Yellen vía FED marcó el rumbo hasta 2020 y con ello intenta que la burbuja de activos no estalle.

Y la otra biblioteca afirma que luego de nueve años de suba como no se veía desde 1929 la corrección será de grado mayor dentro de un rango del 40% al 70%.

Y no podemos soslayar la Reforma Fiscal que impulsa Trump, que describe muy bien la baja de los impuestos pero no dice como va a tapar los agujeros que se van a generar, aunque algo ya se pudo apreciar con la suba de aranceles al comercio, señal muy clara y preocupante para el mundo emergente.

Y por ultimo Cataluña, que si avanza el proceso separatista puede generar una crisis financiera española que contagiará muy rápidamente al resto del sector financiero mundial.

Los vientos ya no son de cola, hay vientos de cambio y ante la realidad solo resta adaptarse."