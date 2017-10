Unos piden el 155 y otros diálogo pero La Caixa se fue a Palma

La plaza Sant Jaume de Barcelona fue cubierta por un manto blanco, color convocado por el movimiento ciudadano "#Parlem?", surgido a través de las redes sociales por iniciativa ciudadana para reclamar a los políticos “no se les” utilice, enfrente o mienta “y reivindicar que el conflicto se resolverá con la gente, el diálogo y la convivencia “.

Aunque la concentración no había sido convocada por ningún partido, sí ha participado una representación del PSC (Partido Socialista Catalán), encabezada por Miquel Iceta, quien ha subrayado que “mucha gente” está pidiendo diálogo en las calles y ha reclamado solucionar el conflicto catalán desde la negociación, para lo que, ha advertido, no debe haber “decisiones unilaterales”.

En Madrid, la movilización ha llenado la plaza de Cibeles con ciudadanos portanto banderas blancas y reclamando diálogo al Gobierno y a la Generalitat, y coreando proclamas como “Ra-ra-ra, queremos hablar”, “Carles, Mariano, a ver si nos llamamos” y exhibiendo carteles con mensajes como “#Hablemos”, “#Falemos”, “Parlem? Espanya es diversa”.

Una lona extendida en el suelo con la palabra “diálogo” ha servido para que la gente escribiera mensajes como “Soy catalana y amo Madrid” o “Este país ya hizo la guerra una vez, nunca mais!”.

Guillermo Fernández, uno de los promotores de esta movilización, ha explicado que se pretendía reclamar “sensatez” para solucionar el conflicto secesionista en el momento “de la cordura y de hablar”.

“Los gobernantes no pueden seguir por este camino, porque nos están dividiendo y envolviendo en banderas para hacernos chocar. Este país no lo merece”, ha zanjado.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha difundido un tuit ilustrado con imágenes de las concentraciones “blancas” en el que ha dicho: “Diálogo y convivencia. La calle nos lo pide. Estemos a la altura, estamos a tiempo”, mientras el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha apuntado en otro tuit: “La gente es mejor que sus gobernantes. Siento orgullo y esperanza viendo Madrid así ahora mismo”.

De todos modos, el expresidente del Gobierno español Felipe González defendió castigar duramente a Catalunya/Cataluña porque el Gobierno de la Generalitat saltó “por encima de la Constitución y del Estatuto en la forma y en el fondo” al aprobar las leyes de transitoriedad y del referéndum. Según él, Madrid debía haber aplicado el artículo 155 de la Constitución y suspender la autonomía catalana.

González realizó estas declaraciones en un encuentro con periodistas en Berlín, criticando al Gobierno de Mariano Rajoy por no actuar y consideró que no hay motivos para solicitar una mediación internacional.

Es evidente que González tiene poco que ver ya con el PSOE actual.

La estrategia catalana

Marcos Lamelas, desde Barcelona pero para la web madrileña El Confidencial, informó acerca de la estrategia de los independistas:

"La Generalitat espera ahora poderse sentar a negociar con Mariano Rajoy rebajando las expectativas. Según explican fuentes del Govern, como en la Moncloa rechazan cualquier mediación se quiere recurrir ahora al término “conciliación”, un matiz jurídico al que ahora se agarra el Govern de Carles Puigdmont. Así la Generalitat ha dado todo su apoyo a la iniciativa que lidera la decana del Colegio de Abogados de Barcelona, Maria Eugènia Gay.

Esta propuesta quiere solventar el veto del Ejecutivo de Mariano Rajoy y conseguir lo más difícil en este momento en la crisis de la independencia de Cataluña: sentar a las dos partes en la misma mesa, según explican fuentes conocedoras de los contactos que mantuvo esta semana Maria Eugènia Gay con el presidente catalán Carles Puigdemont.

El plan que lidera Maria Eugènia Gay ha puesto dos premisas para que arranque:

> retirada por parte del Gobierno de las fuerzas policiales desplegadas en Cataluña durante el último mes y

> compromiso de la Generalitat de abandonar la declaración unilateral de independencia (DUI), según explican fuentes conocedoras de los primeros planteamientos.

Estos dos gestos de buena voluntad servirían para iniciar un diálogo que hasta ahora se prevé imposible.

La diferencia entre mediación y conciliación es inexistente para los legos. Pero jurídicamente cuenta con importantes diferencias y podría ofrecer salida airosa para ambas partes.

Para empezar, una mediación se produce entre bandos consideradas iguales y equivalentes, mientras que la conciliación permite acuerdos entre dos agentes en conflicto no situados al mismo nivel.

Es decir, el Gobierno español podría aceptar sentarse con representantes de la Generalitat sin reconocer a esta como sujeto político válido para cuestiones como la secesión, uno de los límites marcados en la actualidad por la Constitución.

Puigdemont sigue ganando tiempo, precisamente para que el intento de conciliación del Colegio de Abogados de Barcelona tenga alguna oportunidad de prosperar.

Por eso comparecerá el martes (10/10) ante el Parlament y no el lunes. Todo lo que sea ganar un día es una buena noticia en el actual contexto. El nombre de la misma Comisión Independiente de Mediación, Diálogo y Conciliación ya apunta a que la mediación, como tal, se ha aparcado de forma indefinida. (...)".

¿Qué hará Rajoy?

Daniel Basteiro escribió, en la web madrileña El Español acerca de qué ocurriría si los catalanes declaran su independencia:

"(...) Mariano Rajoy está dispuesto a consentirla y a no tomar nuevas decisiones en caso de que sea retórica y no contemple ejercer todavía la unilateralidad frente al Estado. Eso permitiría a Puigdemont jugar a dos barajas. Por una parte, habría Declaración de Independencia para saciar a la CUP y a los sectores más radicales de Junts pel Sí. Por otra, abriría una nueva etapa, un nuevo proceso en el que ganar tiempo antes la independencia efectiva o la respuesta del Estado.

El propio Rajoy confirma este domingo implícitamente que aceptará una Declaración de Independencia de Cataluña. "Tenga la total y absoluta certeza de que el Gobierno va a impedir que cualquier Declaración de Independencia se plasme en algo", dice en una entrevista con El País.

A pesar de que esa frase fue la elegida por el rotativo para presentar durante horas un avance muy destacado en su web, no consta en el extenso texto de la entrevista, publicado a última hora del sábado. En la transcripción que se publicó, Rajoy considera "absolutamente irrelevante" cualquier artimaña en la Declaración de Independencia y dice que "no hay ningún Gobierno dispuesto a aceptar" algo así, aunque no aclara qué medida tomaría para combatirla o, en realidad, si tomaría alguna.

Varios miembros del Gobierno que no son partidarios de aplicar el artículo 155 de la Constitución creen que el Estado atenaza ya a la Generalitat y que la Declaración de Independencia sería suspendida por el Tribunal Constitucional en un abrir y cerrar de ojos. El Consejo de Ministros controla elementos estratégicos clave y tiene intervenida la economía catalana. Lo reconoció el expresident Artur Mas en una entrevista con el Financial Times: "Para ser independientes hacen falta unas cuantas cosas que todavía no tenemos".

Según parte del Gobierno, una Declaración de Independencia que dejase para más adelante el ejercicio de la unilateralidad dispensaría a Rajoy de adoptar drásticas medidas políticas. (...)

Los partidarios de esta tesis confían en que el independentismo acabe derrumbándose desde dentro en favor de unas nuevas elecciones autonómicas. Cuando llegase esa cita con las urnas, que sería una nueva oportunidad de poner el termómetro a la sociedad catalana, el escenario sería ya completamente distinto sin que Rajoy hubiese actuado. Por el camino, los procedimientos penales contra destacados líderes del independentismo franquearían nuevas etapas asfixiando más a los protagonistas de la secesión. (...)".

Sin embargo...

Pese a esto, en la web Voz Populi hay una crónica de una manifestación en Madrid que fue por otro camino, reclamando confrontar con los independistas:

"Una multitudinaria concentración ha inundado de banderas de España este mediodía la Plaza de Colón de Madrid en defensa de la nación, la Constitución y el Estado de Derecho ante el desafío soberanista en Cataluña. Alrededor de 120.000 manifestantes, según la organización (la Policía Municipal no se ha personado y la Delegación del Gobierno habla de 50.000) ha exigido al Gobierno de Mariano Rajoy que frene el golpe de los independentistas y que actúe para que los "criminales separatistas" de la Generalitat sean encarcelados por delitos de sedición.

"Puigdemont a prisión", ha sido el grito más escuchado. Pero también ha habido proclamas contra la pasividad del Ejecutivo popular: "Rajoy traidor, defiende la nación", han coreado. La concentración fue convocada por Denaes, la fundación vinculada al líder de Vox y exdiputado del PP vasco, Santiago Abascal. A ella se han sumando medio centenar de asociaciones y plataformas de la sociedad civil.

Entre el público se ha podido ver al vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, y al exministro del Interior Jaime Mayor Oreja, uno de los grandes ovacionados de la jornada. (...)

Por su parte, en su discurso desde el escenario, Santiago Abascal ha instado a los miles de españoles allí congregados a no permanecer de brazos cruzados: "Juremos aquí bajo esta gloriosa enseña, que no abandonaremos las calles hasta que se encarcele a quienes tienen secuestrada nuestra soberanía". "Pediremos cuentas a los que por acción u omisión permitan un daño irreparable a España y Cataluña", ha advertido en otro dardo a Rajoy. (...)".

La Caixa

En tanto, la Fundación Bancaria la Caixa, accionista único del holding Criteria, que agrupa todas las participaciones y cartera industrial del grupo, ha anunciado el traslado de ambas instituciones a Palma de Mallorca.

Criteria es el accionista de referencia en grupos como Gas Natural, Abertis, Cellnex y Saba, además de controlar un 40% de CaixaBank. El control de todas estas participaciones quedará ahora localizado en Palma de Mallorca.

La Fundación La Caixa gestiona de forma directa la Obra Social, que se financia con los dividendos obtenidos de CriteriaCaixa. En 2017, la entidad está invirtiendo 510 millones de euros en el impulso de programas sociales, educativos, culturales y de investigación.

Las razones para efectuar el traslado son las derivadas de la "situación política", si bien la Fundación La Caixa ha introducido el matiz de que en el caso de Criteria este traslado será vigente "en tanto se mantenga la situación política".

Palma de Mallorca iba a ser también el destino de la nueva sede de CaixaBank, pero el consejo de administración de la entidad cambió de opinión eligiendo Valencia.

Tras una semana preparando el marco jurídico de la decisión, el consejo de administración de la entidad se ha reunido para dar luz verde al traslado, amparándose en la nueva ley de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional.

Esta norma fue aprobada el viernes 06/10 por el Consejo de Ministros y es efectiva desde su publicación el sábado 07/10 en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Sin la ley de medidas urgentes y la situación política en Cataluña, CaixaBank hubiera tenido que convocar una junta de accionistas respetando todos los plazos y garantías establecidos para ejecutar el cambio de sede. Probablemente y según el calendario independentista, esa junta se hubiera celebrado mucho tiempo después del próximo lunes 09/10, cuando el Parlament y la Generalitat pretenden proclamar la independencia.