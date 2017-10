El Papa se distancia del 4to. mandato de Evo

El peruano Wilbert Bendezú, quien fue observador internacional para el proceso constituyente de Bolivia en 2008, cuestionó que ahora el partido de Evo Morales, MAS, acuda a la Organización de Estados Americanos (OEA) para sustentar sus intenciones de instaurar la reelección indefinida, cuando antes incumplió un acuerdo político que se hizo con el aval del organismo internacional.

El miércoles 04/10, representantes del oficialismo boliviano se presentaron en el Consejo Permanente de la OEA para justiciar el recurso que interpuso el MAS para anular los artículos de la Constitución que restringen la reelección. El argumento del partido de Evo Morales consiste en que el Pacto de San José, que es un tratado de la OEA, no fija límites para la repostulación.

En entrevista con el programa La Tarde en Directo de ERBOL, Bendezú expresó su extrañeza con la actitud del oficialismo boliviano de acudir a la OEA, puesto que en el pasado el MAS incumplió el compromiso arribado en 2008, con veedores del organismo internacional, de que Evo Morales ya no sería candidato para las elecciones de 2014.

Él recordó que en octubre de 2008 participó en una negociación de 72 horas con Carlos Romero, el vicepresidente Álvaro García Linera y miembros de la oposición, para alcanzar un acuerdo que permitiera la aprobación de la nueva Constitución.



El peruano, expresidente del Parlamento Andino, rememoró que, entonces, el MAS aceptó que Evo Morales sólo pudiera ser reelecto para el periodo 2010-2015, sin posibilidad a otra repostulación. El acuerdo fue reconocido por el propio Morales y se difundió a nivel internacional.

Ese convenio se tradujo en la disposición transitoria primera de la Constitución, donde se lee que “los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”. Sin embargo, el Tribunal Constitucional en 2013 habilitó a Morales para ser repostulado en las elecciones de 2014.



“Asi que lamentablemente, nada de lo que se acordó esa noche (de octubre de 2008), en ese tema que tiene que ver con la reelección, se cumplió. Luego hubo algunas artimañas que usaron por ahí para dejar de lado este acuerdo”, lamentó Bendezú .

En una sesión extraordinaria de la OEA, el organismo internacional confrontó al oficialismo boliviano por tratar de repostular a Evo Morales por la vía judicial.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ya había manifestado su posición al respecto; sin embargo, tras la denuncia de los de Evo por la supuesta injerencia de Almagro en los asuntos internos del país y el futuro de la presidencia de Morales, el funcionario del organismo internacional reiteró su postura frente a la repostulación de Morales y aclaró que, a su juicio, parece “no tener sustento”.

Almagro ya había pedido a Morales que respetase el referéndum constitucional que se llevó a cabo en febrero de 2016, en el que la mayoría votó por el “no”, una petición considerada por el oficialismo como “injerencia”, que busca “satanizar” la figura de Morales.

Sin embargo, durante la sesión extraordinaria de la OEA, a propósito de la denuncia, el jefe de gabinete, Gonzalo Koncke, manifestó en representación de Almagro, que “es derecho y obligación del secretario general el velar por la Carta de la OEA”, que recoge que “la voluntad popular debe respetarse”.

Vaticano

En este contexto resultó llamativo, aunque no sorprendente, que en la web Vatican Insider, un espacio que habilita el diario La Stampa, de la familia Agnelli (Fiat Chrysler), se abordara la cuestión boliviana.

Con la firma de Luis Badilla y Franceso Gagliano se leyó:

"Un hijo no reconocido, denunciado por una ex amiga aunque después la Justicia declaró que era una falsa calumnia, y un porcentaje del 51,3% serían, según el Presidente de Bolivia Evo Morales, las únicas razones que le impiden volver a presentarse para un cuarto mandato presidencial, de 2020 a 2025. Esto puede parecer extraño, pero sin duda es real. Evo Morales, elegido por primera vez en 2005 y ganador de otras dos elecciones con métodos no siempre del todo claros y transparentes, ha vuelto a declarar su irrefrenable deseo de ser reelegido por cuarta vez en 2019. Si así fuera, significa que podría gobernar hasta 2025.

Pero al presidente Morales el 51,3% del pueblo boliviano le dijo con toda claridad, en el referéndum del pasado mes de febrero, que “tres mandatos son más que suficientes”. El político ha explicado que en realidad el pueblo apoyaba la reforma constitucional que él se disponía a realizar, pero el escándalo de que le atribuyeran un hijo “no reconocido” habría jugado en contra y por eso la oposición consiguió más del 51% de los votos.



En un segundo momento la Justicia aclaró esta complicada historia, diciendo que la mujer – representante en Bolivia de varias empresas con contratos millonarios en el país, hoy arrestada y con numerosos juicios abiertos en su contra – había inventado esa historia, en un juego de chantajes entrecruzados. De todos modos la imagen de Morales está deteriorada porque siguen pesando contra el Presidente graves sospechas de corrupción.

En los últimos tiempos este tipo de situaciones se han vuelto habituales en América Latina. Varios presidentes han adquirido la nociva “costumbre” de hacerse reelegir a cualquier precio.

Evo Morales ya comenzó su campaña presidencial, y lo mismo que en las anteriores oportunidades, en fuerte polémica con la Iglesia Católica. En repetidas oportunidades los obispos han declarado que el propósito del Presidente de buscar la reelección es contrario al sentimiento y la voluntad del país

Es una práctica ajena a la tradición democrática de la región, severamente prohibida en las primeras Cartas Constitucionales postcoloniales precisamente para evitar excesos que la historia latinoamericana recuerda dolorosamente. Desde hace algunos años, en cambio, una de las características del populismo latinoamericano más grosero y chocante es precisamente la reelección del líder carismático, dispuesto a cometer cualquier infamia con tal de lograr su objetivo. Numerosos gobernantes lo intentaron y consiguieron permanecer dos o tres mandatos, otros lo intentaron y fracasaron. Evo Morales, político sin escrúpulos y a veces sin sentido de la medida, ha decidido, pese a todo, volver a intentarlo recurriendo a tres vías posibles.A la espera de que estas posibles vías políticas y pseudo jurídicas lleguen a concretarse (si es que pueden concretarse),, un país que en numerosas circunstancias ha manifestado que no aprueba ni las políticas que se están implementando ni las que se propone implementar.

Obviamente Morales y sus partidarios respondieron con dureza, como siempre, y volvieron a poner en marcha – con el habitual desconocimiento de la relación entre la Santa Sede y el Episcopado local – el mecanismo de “bypass”, imaginando que una presunta “amistad personal del Papa con el Presidente” resolverá el problema de la oposición de los prelados. Entonces Morales, sin tener una razón objetiva, adecuada y necesaria, ha decidido auto invitarse e irrumpir en el Vaticano a mediados de diciembre para encontrarse con Francisco.



Aunque lo niegue, resulta evidente que el objetivo político es tratar de involucrar al Santo Padre en su cuarta campaña electoral, o mejor dicho, ir en busca de una palabra o un gesto que pueda presentar en su patria como señal de apoyo del Papa. En el pasado, Morales ya ha demostrado ser muy capaz de acrobacias políticas de ese tipo y seguramente, considerando la proximidad de la visita de Francisco a Chile y Perú, el Vaticano estará muy atento a evitar que Morales “hable” en nombre del Papa o difunda en Bolivia presuntos consejos o palabras de apoyo que nunca salieron de la boca del Pontífice.



El artículo 168 de la Constitución patrocinada por el mismo Morales no permite más de dos períodos presidenciales. Morales está cumpliendo el tercero, y para poder ser elegido para este mandato extraordinario el presidente boliviano obtuvo una autorización especial del Tribunal Constitucional, afirmando que era candidato “por primera vez” ya que en ese período el país había cambiado de nombre – de República de Bolivia pasó a ser Estado Plurinacional – y por lo tanto era una nueva entidad, distinta de la anterior República.



Morales tiene actualmente tres vías para lograr su objetivo:



a) Una reforma constitucional de origen popular con la presentación de las firmas del 20% del Registro electoral (aproximadamente 1.300.000 sobre un total de 6 millones de electores).



b) Una reforma constitucional de origen parlamentario que debe ser aprobada con un referéndum popular, que seguramente sería rechazado como el anterior.



c) Una renuncia de Morales seis meses antes de que termine el mandato, y después de un intermedio en el que asume otro político, presentar una nueva candidatura a la presidencia. Pero esta maniobra requeriría ser aprobada por una sentencia del Tribunal Constitucional.



La prensa boliviana habla de un Evo Morales que todavía está indeciso sobre la vía que piensa utilizar y está estudiando todas las posibilidades. Hace pocos días el partido del Presidente, Movimiento para el Socialismo (MAS), presentó al Tribunal Constitucional una solicitud de revisión de los artículos de la Constitución que prohíben la reelección ilimitada. La Iglesia manifestó que esta acción supone “un gravísimo daño a la democracia del país”. Numerosos políticos, partidos y ex presidentes adhirieron a la condena, aunque parece haber sido estólidamente ignorada por el directo interesado.



La mayoría de los analistas y expertos en la realidad boliviana consideran que Morales seguirá adelante sin escuchar ni siquiera los consejos de otros líderes latinoamericanos amigos. El Presidente – que en el pasado estaba muy orgulloso de la mesura de su carácter “indio”, cualidad de gran valor y utilidad puesta al servicio de su país, donde muchas veces la política estuvo dominada por figuras violentas provenientes del ámbito militar y de los grandes terratenientes extranjeros y nacionales – hoy parece expresar otras facetas, a veces desconcertantes, lo que no constituye un buen presagio para el futuro de Bolivia ni para su convivencia pacífica.

Morales cree que la única verdadera “consagración histórica” para él es un cuarto período presidencial que, curiosamente, considera un derecho que las oligarquías dominantes le niegan, incluyendo la Iglesia Católica, a la que siempre consideró “al servicio del imperialismo estadounidense”."