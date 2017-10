Para el MI6, George Smiley es mejor que James Bond

Alex Younger, el jefe del Servicio Secreto de Inteligencia británico, o MI6, le escribió a The Economist:

“La Stasi (N. de la R.: servicio de inteligencia de la ex Alemania comunista) dijo todo lo que la gente necesitaba saber sobre el régimen de Alemania Oriental. El MI6, y nuestros servicios hermanos, GCHQ y MI5, les dicen mucho sobre el Reino Unido moderno”, escribió Younger, que se unió al MI6 cuando se desintegraba la Unión Soviética en 1991.

“Pese a que me molesta la insinuación de una equivalencia moral entre nosotros y nuestros oponentes que aparece en las novelas de John le Carré, prefiero el valor sosegado y la integridad de George Smiley a las gracias de 007, siempre”, añadió.

David John Moore Cornwell, más conocido como John le Carré, es un novelista británico especializado en relatos de suspense y espionaje ambientados en la época de la Guerra Fría. Él perteneció al cuerpo diplomático británico entre 1960 y 1964. Antes, él fue profesor en la Universidad de Eton, donde estudió, entre 1956 y 1958.

En tanto, Ian Lancaster Fleming (quien falleció el 12/08/1964) fue un autor, periodista y oficial de inteligencia británico, creador del espía de ficción James Bond, agente 0007, un éxito en sus adaptaciones cinematográficas.

No obstante, a diferencia del glamour de 007, los héroes de Le Carré -como Smiley- estaban atrapados en un laberinto de espejos dentro de la inteligencia británica que se tambaleaba tras la traición de Kim Philby, quien huyó a Moscú en 1963.

El agente George Smiley es un personaje de ficción creado por John le Carré que ha protagonizado 6 novelas:

> Llamada para el muerto (Call for the Dead, 1961)

> Asesinato de calidad (A Murder of Quality, 1962)

> El topo (Tinker Tailor Soldier Spy, 1974) «Trilogía de Karla»

> El honorable colegial (The Honourable Schoolboy, 1977) «Trilogía de Karla»

> La gente de Smiley (Smiley's People, 1979) «Trilogía de Karla»

> A Legacy of Spies (A Legacy of Spies, 2017).

Younger dijo que los servicios británicos de inteligencia no eran poco convencionales, aunque reconoció que a veces rompían las reglas pero no la ley. “Hacemos cosas en defensa de nuestra seguridad nacional que no serían justificadas cuando se busca el interés privado”.

“Pero sólo cuando los ministros consideran que son necesarias y proporcionales. Sí rompemos las reglas, no violamos la ley”, dijo el responsable, jefe del MI6 desde 2014.

“Son la creatividad, la innovación y pura astucia lo que nos da la ventaja”, agregó.

Precisamente en 2017, le Carré recuperó a Smiley en una nueva novela, a los 85 años. La editorial Viking informó al respecto, jugando con los personajes:

“Las operaciones de inteligencia reunieron en el pasado a la flor y nata del Londres secreto, a personajes como Alec Leamas, Jim Prideaux, George Smiley y el propio Peter Guillam. Sin embargo, ahora serán escrutados desde el inquietante baremo de una generación que no guarda memoria de la Guerra Fría y no tiene paciencia para sus justificaciones”.

Sin duda, Alex Younger puede ser uno de esos de la nueva generación.