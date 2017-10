Abstención: Miedo de la oposición y estrategia del Gobierno

Venezuela está a solo siete días de escoger a 23 gobernadores en todo el país, y es así como el Gobierno y la oposición buscan ganar terreno en las regiones del país caribeño. Mañana lunes 09/10 se despliega el Plan República en todos los estados, que es el despliegue militar para preparar los centros de votación. La cuenta regresiva empieza en un escenario político complicado, desesperanza en la población, una oposición floja y un gobierno autoritario. El futuro del país caribeño tiene dos hipótesis, el próximo domingo 15/10 o se inicia un verdadero cambio, o se consolida la dictadura de Nicolás Maduro.

Serán más de 13 mil centros de votación que están dispuestos para estas elecciones regionales en los que se distribuirán más de 30 mil máquinas de votación, que estarán listas para ser usadas a partir del 15 de octubre a las 5 de la mañana y así más de 18 millones de venezolanos puedan ejercer el derecho al sufragio. Sin embargo, el panorama no es muy alentador para la oposición, debido a que estiman que la abstención sea la que triunfe en estas elecciones, situación que beneficia por supuesto, al Gobierno de Nicolás Maduro.

Son 197 candidatos de 72 organizaciones políticas los que se enfrentarán en estos comicios, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) es el del Gobierno, que fue creado por Hugo Chávez como la única alianza oficialista del país, los candidatos por supuesto, son elegidos a dedo por Nicolás Maduro, del lado B, está la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que es el partido más grande de la oposición venezolana, sin embargo, en el último año, han dado un paso al costado algunas figuras como la líder María Corina Machado, única figura femenina de oposición, y creó su propio partido.

El tema de la abstención es la mayor preocupación de cara a las elecciones regionales, la oposición asegura que la campaña de supuestos fraudes por parte del Gobierno genera en la población que no confíe en el proceso y decida no votar. También han denunciado que el Consejo Nacional Electoral venezolano no permitió la sustitución de candidatos y por ende en algunas listas existen candidatos que no son los reales. “El Gobierno quiere ganar con votos nulos algunas gobernaciones, que vergüenza, Nicolás Maduro y sus candidatos, que en vez de trata de conquistar el voto sin trampas ni trucos, esté en este momento, un derecho que está en la ley en suspenso”, denunció la oposición.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Venezolana de Consultores Políticos, Luis Toty Medina advirtió a los venezolanos que podrán tener una nueva foto electoral el próximo 15 de octubre donde la abstención sólo beneficia al gobierno. "El 15 de octubre en la noche tendremos una fotografía, el mundo vera nuevamente una fotografía, esa fotografía puede ser en dos sentidos, la primera en la que efectivamente la oposición venezolana demostró una vez más que es mayoría y que participando masivamente le quitaron espacios de poder al Gobierno a través de las gobernaciones en todos los estados o si hay una abstención masiva el gran beneficiario será el gobierno que podrá exhibir una supuesta victoria política a través de electoral. La abstención solo beneficia al gobierno y por eso la propicia descaradamente", dijo Medina.

También acotó que los venezolanos no confían en el árbitro electoral, pero dejó claro que los resultados electorales "han demostrado que pueden conquistar espacios, el resultado de la Asamblea Nacional del año 2015 lo demuestra".

La elección a Gobernadores se celebra en momentos de máxima tensión, sobre todo, luego de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente calificada de fraudulenta y la que está compuesta sólo por representantes del Gobierno chavista.

Esta situación, hace que en las calles venezolanas solo se respire el cansancio de la sociedad venezolana y por ende, las ganas de salir a votar son cada vez menores, la oposición que está dividida hace sus esfuerzos, un grupo alienta al venezolano a que ejerza su derecho, mientras que otro sector deja libertad de consciencia.

Esta elección tendría que haberse realizado hace 10 meses, pero fue retrasada por el Consejo Nacional Electoral. “Ha calado el llamado de los abstencionistas, pero los especialistas en materia electoral estiman que la participación estaría por encima del 60%”, aseguró Medina.

Ola migratoria

Aproximadamente 1.5 millones de personas viven fuera de su país natal, quienes abandonaron el país caribeño debido a la fuerte crisis que atraviesan. Esta realidad también afecta a la oposición venezolana, ya que quienes están fuera del país son mayormente quienes están en contra del régimen de Maduro, pero que al irse, no pueden participar en la contienda electoral. A este problema se le suma otro: el 30% de la población Venezuela está preparando los papeles para irse. Entonces el panorama para Venezuela y que el Gobierno pueda salir de manera democrática y a través del voto, está cada vez más lejos.