En Lanús, Massa tuvo su repechaje luego de Legrand

Ante una multitud de más de 4 mil personas en el Microestadio del Club Atlético Lanús, Sergio Massa manifestó: “Somos depositarios de los sueños y esperanzas de milllones de argentinos que esperan que un día en este país ganen los trabajadores y los jubilados, que gane la clase media, que podamos trabajar unidos y no fragmentados".

Antes de ir a Lanús, Massa almorzó con Mirtha Legrand, en el programa de Canal 13, y fueron momentos complicados.

Legrand comenzó preguntándole al diputado nacional por el Frente Renovador por qué su campaña había sido la más cara.

Massa negó ese dato y explicó que, en realidad, había hecho un sólo spot de propaganda que luego se repitió y dividió en varias partes diferentes.

Luego, Legrand mencionó las encuestas que publicó el diario Clarín, que le dan al candidato de Cambiemos, Esteban Bullrich, 4 puntos porcentuales de ventaja sobre la candidata de Unidad Ciudadana, Cristina Fernández Kirchner, 33,9% a 29,6% (ojo, está dentro del error técnico), y con 11,6 aparece Massa.

Cuando el ex intendente de Tigre esbozó una respuesta, Mirtha dijo: "¿Sabe qué? Si yo fuera candidata, y hago una campaña en la que le pongo tanto, me rompo todo, y tengo un resultado así, yo me retiro".

"Supongamos que es televisión. Por ejemplo, 'Animales Sueltos' (el programa de Alejandro Fantino en América TV) sale tercero en el rating, eso no significa que sea un mal programa, sino que representa a un sector de la población, y nosotros aspiramos a representar a la clase media, a sectores trabajadores al pequeño comerciante", comparó Massa.



Ya en Lanús, él puntualizó: “Tenemos la idea de que la clase media trabajadora sea un día el centro de nuestras políticas públicas. Elegimos representar a los argentinos que hoy tienen miedo de perder el trabajo y decirles que no tengan miedo, que acá estamos para defenderlos, para defenderlos de un Gobierno que mira el trabajo como un costo. Los que estamos acá creemos en una sola clase de hombres: los que trabajan. Los que estamos acá creemos que no hay mayor motor de una sociedad que el laburo, que no es un costo sino la herramienta de dignificación de las personas".

Muy buena entrevista a Daniel Arroyo le hizo Romina Manguel por FM Milenium

Respecto a la lucha contra la inseguridad, el otro eje del encuentro, Massa enfatizó: “Elegimos representar a ese vecino que hoy está doliente por una inseguridad que hace que todo el tiempo tengamos que vivir con miedo. Queremos contarles que no tienen que resignarse a convivir con el miedo, pero no sólo lo decimos, sino que lo hicimos: pudimos bajar más de un 80% el delito en Tigre y San Fernando, y lo podemos hacer en cada rincón del Conurbano".

Asimismo, expresó: "Nosotros pretendemos representar y defender en el Congreso el trabajo de cada argentino. No necesitamos el voto para defendernos en Tribunales, sino para defender a la gente que tiene miedo de perder el trabajo. Nosotros no tenemos padres empresarios, ni primos ricos, ni hoteles, ni causas".

En esa línea, añadió: "Representamos, además, la causa del hacer, pero del hacer bien: queremos terminar con el mito del roban pero hacen, podemos hacer sin robar. Abrazamos la causa de la transparencia porque podemos decir orgullosos que ninguno de los candidatos que está acá tiene causas en la Justicia; las causas en Tribunales son de otros, las nuestras son del pueblo, de lo trabajadores, de la clase media".

Por su parte, la diputada nacional Margarita Stolbizer sostuvo: "Algunos nos quieren decir que la frazada no alcanza, lo cierto es que no quieren discutir adonde tienen que apretar para que la frazada alcance para todos. Hay que dar una pelea brutal a la pobreza. Para ello necesitamos definitivamente ponernos a cargo de recuperar y reconstruir el valor del trabajo invirtiendo recursos y capacitaciones en los jóvenes y las PyMEs porque ahí está la gran apuesta al futuro".

Y arengó: "Un día tendremos un país con igualdad, un día tendremos un país con unidad, un día tendremos un país en el que todas las personas sean reconocidas en sus derechos fundamentales" .

En tanto, el candidato a primer diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, afirmó: "Estamos aquí para defender a los más débiles, a los más vulnerables, a los que el Gobierno no tiene ninguna piedad. Estamos para derrumbar la falsa idea que nos quieren vender de que el cambio está llegando. No les servimos a su estrategia, porque nosotros somos útiles al pueblo. Vamos a seguir aguantando, cumpliendo con nuestro deber, que es nuestro deber con la gente".