Ventaja para Cambiemos, Peña y Frigerio quieren festejar

Este domingo 08/10 se llevaron a cabo las elecciones de Gobernador de Corrientes para heredar a Ricardo Colombi, con un poco de contratiempos: la naturaleza jugó en contra y debido a las fuertes lluvias que se registraron en la zona, varios centros de votación quedaron anegados.



Aunque las elecciones cerraron de manera oficial a las 18:00, se conoció que varios votantes aún se encontraban en las filas de algunas escuelas esperando para ejercer su derecho al sufragio, lo que generó un poco de demoras a nivel general. Después de los comicios, en donde se enfrentaban entre los candidatos más importantes, (de oficialismo y oposición) Gustavo Valdés y de alianza Eco-Cambiemos; y Carlos “Camau” Espínola por el peronismo, se espera una noche larga electoralmente hablando, pues a esta hora (21:50), sólo se ha escrutado entre el 8% y 10% de las mesas de votación.

Sin embargo, la alianza oficialista se adjudicó temprano el triunfo, y esta tarde a través de su Twitter publicó el tuit “Ganó Valdés”, texto acompañado de una imagen del candidato.



Se conoció que hasta ahora, se escrutó menos del 10% y que el candidato oficialista alcanza el 52% de los votos, ante un 46% del opositor peronista Carlos Espínola. Como es costumbre, a través de las redes sociales e incluso, de los medios de comunicación, empiezan a conocerse resultados antes de los oficiales, y en este caso, todo apunta a que Valdés gana con un margen de al menos 5 puntos de diferencia. Sin embargo, se cree que se debe esperar hasta al menos la medio noche para conocer los resultados irreversibles. Del mismo modo, se conoció que el jefe de Gabinete Marcos Peña, junto con el Ministro del Interior Rogelio Frigerio, el secretario general de la presidencia Fernando de Andreis y el presidente de la Cámara de Diputados, se preparaban esta noche 08/10 para viajar a Corrientes.

Corrupto

Cabe recordar que la frontera correntina es motivo de gran preocupación del gobierno nacional, aunque su aliado provincial Colombi nunca pareció igualmente intranquilo. Él aparece en la causa que instruyre la juez Cristina Pozzer Penso, involucrando al comandante de Gendarmería retirado Omar Viero, del área de Inteligencia y hombre fuerte de la ciudad correntina de Paso de los Libres.

Martín Granovsky recordó en el diario Página/12 que se trata de una causa impulsada por Eduardo Colombo, encargado del área en la Procuraduría que encabeza Alejandra Gils Carbó, por trata de personas con ramificaciones en la Argentina y Brasil:

"(...) Ya están procesados Viero y el ex fiscal federal Benito Pont, presuntamente por blindar las operaciones de trata o asociarse a los comerciantes de carne humana. Viero, imputado por cohecho, es cuñado de Pont y supuesto dueño del Hotel Momentos, que alojaba a las víctimas de trata. Ya en 2005 Página/12 reveló las conexiones entre Viero y Pont.

Los correntinos conocen el audio y la transcripción de las conversaciones mantenidas en 2016 entre Viero y el gobernador Ricardo Colombi, que justamente hoy busca la elección de su delfín Gustavo Valdez. Las charlas revelan confianza, un tono misterioso y abundancia de la palabra “eso”, seguramente una referencia a esto: el abogado de la entidad Infancia Robada, Hermindo González, dijo a la web “Contrapoder” que el dinero proveniente de los negocios ilícitos generados por el contrabando a través del puente entre Paso de los Libres y Uruguayana y por la trata en las dos ciudades podría ser una de las fuentes de la financiación política del oficialismo.

Al margen de su meta electoral, la obsesión de Colombi era lograr el acuerdo del Senado para designar como juez federal de Paso de los Libres a Gustavo Fresneda, de su extrema confianza. Pero la jueza Pozzer registró que el tema figuraba en las conversaciones con Viero y pidió investigar al gobernador por presunto tráfico de infuencias. Paso de los Libres es importante para Colombi también porque desde 2009 existe una causa por enriquecimiento ilícito traducido en dos casas lujosas. (...)".



El comicio

En cuanto al desarrollo de los comicios electorales, el presidente de la Junta Electoral Provincial, Gustavo Sánchez Mariño, declaró que hasta las 16:00 horas, habrían votado el 64% de los electores empadronados, pero que esperaban que hasta el cierre, hayan ejercido su derecho un 77% de personas. Entre los inconvenientes, no sólo fue la lluvia que empañó los comicios y la rapidez de los mismos, sino que también, fuertes declaraciones se hicieron presentes en la contienda electoral.



El Intendente de la ciudad de Corrientes, Fabián Ríos, criticó el sistema electoral provincial y consideró que era “tramposo”. Por otra parte, periodistas de la ciudad correntina de Mercedes, denunciaron que el Gobernador protagonizó una actitud repudiable contra los trabajadores de la prensa que cubrían su votación: nos trató de drogadictos y se fue sin dar declaraciones, aseguraron los reporteros.



“Buen día a los drogadictos”, sería la sorpresiva frase de Ricardo Colombi, al llegar a la escuela número 83 Jose Manuel Estrada de Mercedes. Del mismo modo, y como también es costumbre en los comicios electorales que se registran en la Argentina, en donde la sociedad no sólo se apasiona por el fútbol, sino también por la política, se supo que en algunos lugares de Corrientes estuvieron “a las piñas”, específicamente en la localidad de Santa Rosa, en donde un concejal habría agredido a un candidato de una de las boletas del frente oficialista.



A las 22:56 del domingo 08/10 la página web específica para verificar el escrutinio, no ofrece detalles del escrutinio provisorio, así que por ahora sólo queda esperar los resultados oficiales o creer en los rumores y datos que se exponen a través de las redes sociales, en donde al parecer, todos se convierten en encuestadores, organismos electorales de cómputos y analistas políticos en fechas de elecciones.







Resultados a las 22:40

El candidato de ECO + Cambiemos obtiene 52%. Mientras que Camau Espinola (Corrientes podemos mas) 46%.

Total Mesas:2407

Mesas Escrutadas:531

Faltan Escrutar: 1876

Alianzas Gobernador/Vice Porcentajes

Frente Corrientes Podemos Mas (295) 46,72 %

Encuentro por Corrientes-ECO + Cambiemos (298) 52,24%

Detalle de Partidos

Alianzas Senador Provincial Porcentajes

Frente Corrientes Podemos Mas (295) 46,47 %

Encuentro por Corrientes-ECO + Cambiemos (298) 52,49 %

Detalle de Partidos

Alianzas Diputado Provincial Total Votos Porcentajes

Frente Corrientes Podemos Mas (295) 30,85 %

Ciudadanos Comprometidos - C.I.C.O. (297) 9,89 %

Encuentro por Corrientes-ECO+Cambiemos (299) 40,44 %

