Polémica: tras el empate con Perú, Banega se fue a un boliche

El mediocampista Ever Banega tuvo una pobre actuación en el partido que Argentina empató 0-0 ante Perú en la Bombonera por las Eliminatorias Rusia 2018 pero horas después del encuentro se conoció una foto del jugador en una disco el pasado viernes. Cabe recordar que Sampaoli les dio el viernes libre a los jugadores de Argentina. Messi, Mascherano, Biglia, Di María y el Patón Guzmán se quedaron concentrados. Otros aprovecharon para estar con la familia. Ever Banega pasó la noche festejando el cumpleaños de su mujer en un boliche. Así lo demostró el perfil de Instagram de Sofía, una de las mejores amigas de Valeria Juan, la mujer del mediocampista que el viernes último cumplió 31 años. La foto se vio en Instagram Stories pero no tardó en viralizarse por los grupos de WhatsApp.

