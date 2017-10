La magia de Jaime: La inflación tiene piso muy alto pero Macri mejora imagen

Fragmento de la consultora Economía & Regiones acerca de la inflación:

> "El IPC E&R mostró que la inflación no cedió terreno en Septiembre. La medición General (Core) del IPC E&R arrojó +1.7% (+2.3%), un incremento de +0.4 p.p. (+0.7 p.p.) con respecto al mes de agosto. ¿Por qué la inflación no cedió e incluso se acelera de un mes para el otro? Porque como venimos explicando desde E&R hace varios meses, el proceso des inflacionario, al menos por ahora, continúa abortado. Los números son contundentes en este sentido."

inflacion2.jpg

> "En pocas palabras, tomando la inflación promedio del IPC E&R General, el aumento del nivel general de precios asciende a +25,3% en términos anualizados. Paralelamente, el IPC E&R núcleo promedio mensual de 2017 arroja un valor anualizado de +23,9%. (...) según el IPC E&R la inflación minorista, tanto en su medición general como en su medición núcleo, se encuentra cómodamente por encima de la meta de inflación 2017 ."

Sin embargo, el más reciente sondeo de la consultora Management & Fit exhibe una recuperación de la confianza en la economía de la Argentina, en especial en los varones, y en los sectores medios y altos. Si bien Jaime Durán Barba, el jefe del marketing de Mauricio Macri, apunta a los millennials, pareciera que tiene más exito entre los hombres, en general.

macri1.jpg

Según M&F hay una fractura socioeconómica: Los niveles educativos medios y altos son optimistas acerca de la evolución de su situación personal futura mientras que el nivel bajo cree que estará peor.

39,4% cree que la situación del país estará mejor y la personal se mantendrá igual.

33,6% considera que la situación del país estará peor y la personal no se modificará.

26,1% cree que la situación del país estará igual pero la personal estará peor.

Volviendo a E&R, identifica el problema que describe:

> "Hay que resaltar que el problema más importante que enfrenta la coyuntura inflacionaria actual es que la inflación núcleo tiene un piso en torno a 1,7%/1,8% mensual que no se perfora. Es decir, dejando de lado el incremento de tarifas y su corrección (necesaria) de precios relativos, la inflación continúa siendo muy elevada. De hecho, en los últimos nueve meses la inflación núcleo (+1,8%) supera la inflación general (+1,7%), lo cual implica que la inflación se explica por incrementos en todos los bienes y servicios de la economía, y no por tarifas/regulados."

> "Esta dinámica se repite en septiembre´17. La inflación core fue superior a la general porque todos los bienes y servicios suben relativo al aumento de regulados/tarifas. De hecho, lo que más aumentó fue Indumentaria (+5,05%) que se explica por la mayor demanda del cambio de temporada (primavera/verano), aportando al índice +0.4 p.p. Del otro lado, dentro de los regulados, la medicina prepaga fue el único servicio regulado que se incrementó en septiembre."

inflacion5.jpg

> "(...) Un comentario aparte merece Alimentos y Bebidas. Alimentos y Bebidas, cuyo peso en el índice de precios es el mayor (+36% del total), se acelera nuevamente en su medición mensual. (...) Esta performance de Alimentos y Bebidas, dado que como ya destacamos es el rubro de mayor peso en el índice, es la gran “responsable” del incumplimiento de la meta de inflación 2017. En este sentido, el cumplimiento de la meta de inflación 2017 requería que, considerando todos los ajustes de tarifas y/o servicios regulados previstos, los alimentos y bebidas crecieran en torno al +0.85% promedio mensual."

No obstante, tanto la inflación como la desocupación han bajado en el ranking de preocupaciones de la población.

macri3.jpg

Y lo interesante es que la obra pública parece resultar la llave que abrió la mejora para Mauricio Macri, en especial en el Gran Buenos Aires. Y con el nivel casi imbatible de aprobación de gestión de María Eugenia Vidal (59%) y de Horacio Rodríguez Larreta (53,1%).

Pero cualquier economista sabe que la obra pública también permitió a CFK niveles de aprobación altísimo, pero no impidió el derrumbe de la economía, y los niveles elevados de inflación.

Final de E&R:

> "(...) bajar la inflación a 1% mensual hacia fin de año es poco probable, porque implicaría cortar de cuajo con su comportamiento de los últimos 14 meses. De hecho, la inflación mensual tuvo tendencia bajista sólo durante el primer semestre 2016. Posteriormente, dicha tendencia se abortó y la inflación mensual no bajó desde julio’16."

> "¿Por qué no luce sencillo bajar la inflación a 1% mensual? Tanto la evidencia empírica como la teoría muestran que la inflación baja si y sólo si la gente se convence que la inflación bajará. (...) Poniendo blanco sobre negro, al BCRA se le complica bajar tanto la inflación núcleo como la inflación general porque las expectativas de inflación no bajan. Y las expectativas de inflación no bajan porque el déficit fiscal prácticamente no se achica; y el BCRA debe seguir emitiendo continuamente más o menos lo mismo para asistir al Tesoro".

Aquí aparece una contradicción fenomenal: las encuestas dicen que el público recupera parcialmente la confianza en la Administración Macri, pero los economistas dicen que las expectativas de inflación no bajan porque los consumidores (el público) sigue teniendo expectativas de alta inflación.

inflacion1.jpg

¿Y cuál es el motivo de las expectativas de los agentes económicos?

La actual política fiscal, que sigue manteniendo elevadísimos niveles de gasto público y déficit fiscal, mete mucha presión sobre el BCRA dificultando el ejercicio de la política monetaria desinflacionaria, lo cual compromete el cumplimiento de la meta de inflación 2018.

E&R abre un paréntesis optimista acerca del escenario poselectoral:

"(...) no todo está perdido. Si luego de las elecciones y en la discusión del presupuesto 2018 se cambian las pautas fiscales y termina habiendo una política menos expansiva, las expectativas de inflación podrían reducirse y la probabilidad de cumplimiento de la meta, baja actualmente, podría aumentar."

Esto, no obstante, no coincide con el gradualismo que baja desde la Casa Rosada.