'Yo soy rico y poderoso y puedo abusar de vos': Hollywood en vilo

El productor Harvey Weinstein fue denunciado por varias actrices por abuso sexual, motivo por el cual fue despedido de su estudio cinematográfico, Weinstein Company. Ashley Judd y Rose McGowan fueron algunas de las víctimas que fueron obligadas por el productor a verlo desnudo, masajearlo y practicarle favores sexuales a cambio de ayuda en su carrera artística.

Tal como explicó un informe del diario The New York Times, hace aproximadamente 20 años Weinstein y Judd se encontraron en un hotel de Beverly Hills, donde el productor le pidió que lo mire mientras se duchaba. Pero estas acusaciones no son nuevas sino que se remontan años atrás, cuando Weinstein lideraba la productora Miramax.

Pese a la negativa de la actriz, Weinstein insistió varias veces. "Dije que no, de muchas maneras, muchas veces, y siempre me volvía con algo nuevo", contó Judd, quien en 2015 ya había contado la situación vivida a Variety pero sin dar el nombre del acusado.

También fue denunciado por la artista británica Liza Campbell, quien explicó que en 1995 Weinstein le ofreció trabajo freelance. Pocos meses después, la escritora se comunicó con él para informarle que dejaría ese trabajo y el productor le pidió de reunirse en un hotel para discutir este asunto.

Fui allí donde, según Campbell, el productor la invitó al baño a tomar un champagne, pero ella logró escapar de la habitación.

Otra de sus víctimas fue la conductora Lauren Sivan, que contó que se encontró con Weinstein en un restaurante italiano en Nueva York. Más tarde, fueron a Café Socialista, un local cubano del productor, donde Weinstein le quiso hacer un recorrido del lugar. Una vez en la cocina, el productor habría sacado a los empleados, para luego tratar de besar a la conductora. Según lo que declaró Sivan, tras el rechazo, él la obligó a mirarlo mientras se masturbaba.

De acuerdo a lo que publicó The New York Times, serían 8 las mujeres acosadas sexualmente por el productor, entre las que se encuentran una joven asistente en Nueva York (1990), una actriz (1997), una asistente en Londres (1998) y una modelo italiana (2015). Esta última lo denunció y afirmó que el productor abusó de ella, tocando sus pechos y partes íntimas en el Tribeca Film Center de Nueva York.

Por su parte, el productor de películas como Shakespeare apasionado (1998), El discurso del rey (2010) y El artista (2011), en un 1er momento pidió disculpas al afirmar: "La forma en que me he comportado con colegas en el pasado ha causado mucho dolor, y me disculpo sinceramente por ello".

liza-campbell.jpg

Pero luego se defendió y rechazó el informe. Por eso, dijo que se tomaría una licencia y, según Page Six, demandará al New York Times por casi 50 millones de dólares. Sin embargo, la productora decidió despedirlo.

"A la luz de nuevas informaciones sobre la mala conducta de Harvey Weinstein que han surgido en los últimos días, los directores de The Weinstein Company (Robert Weinstein, Lance Maerov, Richard Koenigsberg y Tarak Ben Ammar) han determinado y, han informado a Harvey Weinstein, que su empleo en la compañía ha cesado", indicó el directorio de la empresa en un comunicado.

Lisa Bloom, abogada de Weinstein, explicó que muchas de las acusaciones son falsas y afirmó: "Ha reconocido los errores que ha cometido".

lauren-sivan.jpg

La actriz Meryl Streep, quien trabajó con el productor en las películas 'August: Osage County' y 'The Iron Lady' apoyó a las mujeres que se atrevieron a denunciarlo a través de un comunicado en Huffington Post. "Las mujeres que levantaron sus voces para exponer estos abusos son nuestros héroes", dijo Streep.

"No todo el mundo lo sabía. Harvey fue respetuoso conmigo en nuestra relación de trabajo, y con muchos otros", agregó y concluyó: "Yo no sabía sobre estos delitos (…) No sabía que tuviera reuniones en su habitación de hotel, en su cuarto de baño u otros actos inapropiados y coercitivos".