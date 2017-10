En Intrusos volvió a hablar sobre la salud de su marido

A las 13 el programa Intrusos conducido por el periodista Jorge Rial contó con la participación de la actriz Nora Cárpena.

Al comienzo, Nora estaba tensa. Sobre todo por las críticas que recibió en las redes. " Me pone nerviosa hablar de esto porque digas lo que digas te van a criticar. La gente no sabe cómo es el entorno hogareño, no te conoce, no sabe cómo es la realidad. ¿Por qué se meten a opinar?", dijo la mujer.

Y justificó sus dichos en la revista agregando que " Y o se cómo piensa Guillermo y el resto de mi familia también. Guillermo es agnóstico y no sería una situación religiosa de por medio. Yo soy católica practicante y no sólo no haría eutanasia, sino que no me animaría a tomar esa decisión. Ahora reconozco que en mis rezos sí pido que Dios se lo lleve, para que no siga sufriendo. Dios te da la vida y Dios te la quita".

Y ante la sorpresa de todos explicó que " Los médicos me dicen que es irreversible y no hay nada más que hacer. No se le puede sacar la traqueotomía, por lo que su calidad de vida está muy limitada. Ya no me aferro a un milagro, aunque mi abuela dice que 'mientras hay vida hay esperanza'. Yo rezo para que él esté bien. Y no sé que le pasa por la cabeza, más allá de que mis nietos y mis hijos lo visitan y están en casa como una situación “normal”.

Uno de los momentos de tensos de la entrevista fue cuando Rial le preguntó a la mujer si tanto ella como su familia estaban listos para el final. Ante la dura pregunta Cárpena fue totalmente sincera y respondió que no están listos para un desenlace fatal porque uno nunca está listo para esas cosas. Lo mismo le pasó con su mamá, aunque sabía que era su final.

Por otra parte, la artista aclaró que a su marido físicamente se lo nota plácido. Tiene buen color y no está flaco. Inclusive no tiene canas en su cabello. No se lo ve desmejorado. No puede saber lo que siente, porque sólo hace señas con sus ojos. "Por suerte es muy corta la parte del día que está despierto" , aclaró tristemente la actriz.