Los tips de Susana Giménez para poder salir a la calle sin que la reconozcan

Sofía Gala empezó la entrevista con una fuerte frase: "Nadie dice qué ganas de ser puta que tengo"

Sin embargo, eso fue sólo el comienzo de la entrevista. Sucede que a medida que transcurría el programa, la charla entre Susana y Sofía iba poniéndose más interesante y como de costumbre todo desembocó en una desopilante anécdota de la figura de Telefe.

Es que la joven actriz alentó a la animadora para que fuera al cine a ver su película y esta respondió con picardía e ingenio que iba a hacerlo pero "disfrazada". " Andá al cine a verla. Yo sé que te debe costar un montón, a mi mamá también le cuesta ", aseguró Sofía.

Y Susana bromeó: "Voy a ir con una peluca marrón". "Ay, qué bueno" , le retrucó Sofía y para suya sorpresa y de miles de televidentes, la conductora comenzó a contar una divertidísima anécdota de su vida privada.

La diva reveló que hace no mucho tiempo se disfrazó con el objetivo de poder pasar desapercibida mientras recorría las calles de un conocido barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"El otro día me disfracé y me fui al Barrio Chino. Peluca marrón, anteojos como de chicata y hasta la voz tenía que cambiar. Me hacía la inglesa, porque por la voz me reconocen ", contó Giménez sobre el llamativo "disfraz" que eligió para que no la reconocieran en la vía pública y agregó: "Me gustó porque disfruté de una cosa que no conocía".

Por otra parte, la mujer demostró que no todo es color de rosas en su vida. " Se junta la gente y te da un miedo espantoso ", comentó la diva, quien al parecer no se lleva para nada bien con las muestras de cariño excesivas de su público.