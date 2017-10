Sampaoli no definió a los 11 pero sigue probando ¿cambia de nombres?

El entrenador de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, sigue sin definir todavía el esquema táctico y los once jugadores para el partido que animarán ante Ecuador que corresponde a la décimo octava y última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. Sin embargo, en la jornada de entrenamientos de este lunes (09/10), Sampaoli evaluaba posibles nuevas modificaciones en el equipo titular de Argentina para el choque en Quito, entre ellos que Javier Mascherano juegue como volante central o la ausencia de Ángel Di María entre los once de salida. Si juega Mascherano como mediocampista Federico Fazio pasaría a ser el último jugador de campo. Di María todavía no convenció, ni por derecha ni por izquierda aunque su reemplazante sería Paulo Dybala o Alejandro ‘Papu’ Gómez. El encuentro se disputará a partir de las 20:30 (hora argentina) en el estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad de Quito, capital ecuatoriana.

