Pese a la moral baja y la altura, George Washington apuesta por Messi

Un rato antes que ruede la pelota en el estadio Atahualpa de Quito y Argentina se juegue ante Ecuador la última chance que le queda para clasificar a Rusia 2018, la economía se alínea definitivamente a favor de un triunfo que le dé al elenco de Lionel Messi el pase al Mundial.

Los portales de apuestas deportivas dan como favorita a la selección pese a la sequía goleadora y a la altura de 2850 metros sobre el nivel del mar de la ciudad capital ecuatoriana, que los expertos en preparación física estiman que podría diezmar, en promedio, un tercio de la capacidad plena en alto rendimiento deportivo.

La banca más que quintuplica la postura a los que apuesten en contra de la escuadra nacional en la fecha final de las Eliminatorias Sudamericanas.

Lo llamativo es que pese a haber llegado sin siquiera haber llegado a este match decisivo ocupando un lugar en el repechaje, la mayoría de los fans del fútbol, así como los apostadores, confían ciegamente en que Messi estará presente en Rusia el próximo año.

Hasta en otras apuestas, inclusive, al seleccionado argentino se lo tiene como cuarto favorito –junto a España- en para la conquista de la copa del Mundo, detrás de Alemania, Brasil y Francia.

Pizarras web

> El sitio Bet365 paga $7 por cada $ 1 a favor de Ecuador, $4,33 por el empate, y $1,44 si Argentina resulta vencedora. Un triunfo ecuatoriano por 1-0 cotiza $ 26.

> Bet&Win devuelve $ 6,75 si gana el elenco local, $4,60 por el empate, y $1,42 en caso que gane el conjunto argentino dirigido por Jorge Sampaoli.

> Rivalo otorga $ 7,50 por la victoria ecuatoriana, $4,50 por el empate, y $1,42 si gana Argentina.

> El sitio William Hill reconoce $7 por un triunfo del combinado ecuatoriano dirigido por el argentino Jorge Célico, $4,50 la igualdad, mientras que devuelve $1,44 en caso de que la Argentina se imponga.

> Miljugadas.com ofrece un poco más de dinero para los que jueguen a favor de Ecuador: paga $7,50. Si hay igualdad $4,33, en tanto que devuelve $1,45 si el equipo argentino consigue la victoria.

Este portal amplía la apuesta a que los dirigidos por Sampaoli clasifiquen o no directamente al Mundial, para lo cual además de ganarle a Ecuador tiene que palpitar lo que suceda en Perú, que recibe a Colombia, y que Chile no emerja ganador de su visita a Brasil. El sitio paga $1,80 en caso de que Messi y compañía se aseguren un lugar en la cita mundialista, y otorga $3,60 para los que apuesten en contra.

> Betsson reconoce $ 7,15 a favor de la selección ecuatoriana, $4,60 por el empate, y $1,46 en caso de una victoria argentina.

Más allá de las recientes decepcionantes actuaciones, como sucedió contra Uruguay, Venezuela y Perú, las casas de apuestas insisten en el favoritismo albiceleste por el valor de mercado de su plantel, que alcanza los US$575,7 millones.

Sólo el capitán Lionel Messi, con US$ 144 millones, tiene un valor de mercado 2,31 veces mayor al de todo Ecuador junto, que llega a los US$ 62,1 millón.

Dentro del panel ecuatoriano, el delantero Enner Valencia (Tigres, de México) y el lateral Antonio Valencia (Manchester United, de Inglaterra) son los más cotizados: US$ 12 millones cada uno.

La derrota tiene precio

En el cuartel general de Adidas en Herzogenaurach, Baviera, Alemania, la apuesta por la continuidad de Messi en el Mundial no admite ninguna mala onda. Si el astro argentino no va con la celeste y blanca a Rusia tampoco la marca de las 3 tiras tendrá a su estrella rutilante en acción y tendrá que conformarse con que use sólo sus botines en el FC Barcelona, ya que el contrato de indumentaria del club catalán es con Nike.

En la calle Viamonte, la conducción de la AFA cruza los dedos por lo que pueda suceder esta noche en Quito, porque una despedida del Mundial significaría dejar de percibir los US$15 millones que la FIFA reparte a las asociaciones de cada país por el sólo hecho de participar de la 1ra. ronda de la competencia.

adidas1.jpg

A esa cifra se le deben sumar los potenciales premios. Por ejemplo, en Brasil 2014 el seleccionado dirigido por Alejandro Sabella ganó US$25 millones por haber llegado a la final.

El año que viene, el monto a repartir será incluso mayor, ya que en Rusia 2018 se pondrán en juego US$ 691 millones entre todos los clasificados.

Sólo en la final se repartirán US$ 90 millones, de los cuales US$ 50 millones se los llevará el campeón, mientras que el resto será para el otro combinado que resulte finalista.

El diario El Cronista Comercial estimó que las pérdidas económicas que puede ocasionar una eventual ausencia de la selección argentina y de Messi en el próximo Mundial de Rusia 2018 se ubicarían por encima de los US$500 millones y afectarán, principalmente, a los sectores de turismo, gastronomía, alimentos y bebidas.

La consultora Marketing Registrado emitió un informe en el que da cuenta de cómo podría verse afectados algunos sectores económicos si la Argentina no está en el próximo Mundial.

De acuerdo a informes relevados en agencias de turismo, la estimación de viajes de argentinos al Mundial estaría en un piso de 60.000 personas, a condición de que Argentina clasifique.

Con una tarifa mínima de US$ 8.000 por paquete, que incluye pasajes aéreos y alojamiento por 15 días, al sector le quedaría un lucro cesante de unos US$ 480 millones.

Si bien se insistió en que la empresa Newsan, fabricante de la marca Noblex, deberá devolver US$ 560.000 a los clientes que adquirieron los 550 televisores vendidos durante la promoción que la compañía lanzó en 2 oportunidades, una en agosto y la otra en setiembre, en la que se comprometía a reintegrar el importe pagado por la compra de un Led TV Smart de 50 pulgadas, en caso que la selección no clasifique a Rusia 2018, el quebranto le toca a la compañía aseguradora que contratara.



Otros que esperan en vilo el resultado de esta noche son los auspiciantes de la selección que firmaron contratos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en muchos casos con vencimiento en 2019, cuyo precio de renegociación sería muy distinto si la representación nacional juega o no en Rusia el año próximo.

Entre ellos figuran Quilmes, Claro, Tarjeta Naranja, Sancor Seguros e YPF, que aportan entre US$ 1 millón a US$ 2 millones anuales. En tanto, Aerolíneas Argentinas, Easy, Powerade, Noblex, Bon Aqua, Gillette y Prevención Salud, abonan entre US$ 500 mil y US$ 800 mil cada una.

Los bares, locales de comidas y los operadores de cable que venden paquetes HD son otros que elevan plegarias a favor de la clasificación.