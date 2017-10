En un intento por pegarle a Lousteau, Recalde hizo una dura autocrítica

El primer candidato a legislador porteño del kirchnerismo, Mariano Recalde, quien además presidió Aerolíneas entre 2009 y 2015, hizo una curiosa crítica a Cristina Fernández con la intención de referirse a su rival en la contienda porteña, Martín Lousteau, por su pasado como ministro de Economía kirchnerista.

"Cristina era mala haciendo casting, muchos funcionarios que eligió me parece que no estuvieron a la altura del proyecto", aseguró el dirigente de La Cámpora en declaraciones radiales.

"Por ejemplo, Lousteau que generó un conflicto político tremendo (con el campo). Estoy diciendo que fue un mal funcionario", aclaró Recalde, que también sugirió que hubo otros malos funcionarios, aunque para evitar problemas no dio nombres.

Sin embargo, siendo que él presidió Aerolíneas Argentinas entre 2009 y 2015 y con resultados bastante cuestionados, sus declaraciones pueden considerarse fácilmente como una autocrítica.

También criticó al presidente Mauricio Macri. En diálogo con 'La Once Diez', dijo que "al Gobierno le conviene que no clasifique Argentina porque creo que vamos a estar semanas y semanas hablando del fútbol y no de los problemas reales. Lo que más distraería la atención de los problemas es la derrota y no la victoria".