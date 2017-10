CFK habló de Bonadío, la "lista negra" de MM y del "peligro" electoral

La expresidente y candidata a senadora Cristina Fernández advirtió este martes que "hay peligro en el proceso electoral" al ser consultada sobre si temía maniobras de fraude en las elecciones legislativas de octubre.

En una conferencia de prensa en el Instituto Patria, donde respondió preguntas, la exmandataria dijo que "ya hubo" irregularidades en las PASO, de agosto.

La candidata de Unidad Ciudadana se refirió puntualmente a sus sospechas sobre cómo se hizo el conteo de los votos, ya que en el escrutinio provisiorio no se vio la victoria de su fuerza que arrojó el escrutinio definitivo.

"Es el propio Gobierno el que con su conducta y comportamiento da la idea a la sociedad de lo que puede suceder", dijo.

Por otro lado, la exPresidente evitó tildar al gobierno de Mauricio Macri de "autoritario", pero afirmó que el mismo tiene "un desapego total por el estado de derecho". "No le interesa el estado de derecho", insitió y citó como ejemplo de ello que haya intentado nombrar jueces de la Corte por decreto y que, con el mismo instrumento, intentó "mofidicar una ley tributaria, lo que está prohibido por la Constitución".

La exmandataria también evitó precisar si integrará el bloque del justicialismo en el Senado. "Voy a pensar y hacer lo mismo, los lugares no cuentan", definió.

Por otro lado, arremetió contra el juez federal Claudio Bonadio , quien la citó un día antes el 26/10 para prestar declaración indagatoria por encubrir a Irán en el atentado a la AMIA, como denunció el fiscal Alberto Nisman antes de morir.

La exPresidente sostuvo que no sabe por qué delito la citó el magistrado y lo acusó de actuar en función de los "intereses políticos" de Mauricio Macri . "Ya basta. Hay que levantar la voz y denunciar la persecución y el deterioro grave de nuestra calidad democrática", dijo desde el Instituto Patria, su búnker porteño, donde brindó una conferencia de prensa.

"Hacemos responsable a Bonadio de ser el servidor de los intereses políticos de Macri. Actúa como una correa de transmisión de las obsesiones del Presidente contra la oposición y contra mi persona", afirmó la ex mandataria.

Y agregó: "Hacemos responsable al presidente Macri de persecución política y degradación de nuestra democracia, de un uso partidario y obsceno, inconstitucional, donde el Poder Judicial actúa como una fuerza de tareas del Ejecutivo".

Con duras críticas al Gobierno, Cristina Kirchner afirmó que considera "inaceptable" la judicialización de la discusión política y cuestionó que se haya fijado un "cronograma judicial en paralelo con el cronograma electoral".

La postulante a senadora nacional de Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires dijo que la decisión del juez Bonadio de citarla por la denuncia de Nisman "vulnera todas las garantías".

"Uno no sabe por qué ha sido citado. En un llamado a indagatoria se debe aclarar por qué delito se lo cita para que uno pueda ejercer su derecho de defensa. Quiero tener los mismos derechos que cualquiera, ni más ni menos", resaltó.

En tanto, la exmandataria sostuvo: "El Presidente tiene una lista negra y yo la debo encabezar. No me queda más que pensar que se trata de un eufemismo de los que tendríamos que desaparecer de la Argentina para que el país no tuviera problemas", disparó la candidata a senadora nacional.